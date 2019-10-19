İntihar etmek isteyen kadın yoldan geçen adamın üstüne düştü

Yeşiltepe Mahallesi'nde gerçekleşen olayda kadın ağır olmak üzere her iki kişi de yaralandı.
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Yaralılar, 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Polisin olay yerinde incelemesi devam ediyor.
İstanbul Zeytinburnu'nda apartmanın üçüncü katındaki evinin balkonundan atlayarak intihar girişiminde bulunan kadın, yoldan geçen bir adamın üzerine düştü.
Yaralılar, 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Polisin olay yerinde incelemesi devam ediyor.
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