Erdoğan: Türkiye, tarihinde verdiği en önemli mücadelelerden birini veriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı yemeğinde yaptığı konuşmada, "Türkiye, tarihinde verdiği en önemli mücadelelerden birini veriyor" dedi.

Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şöyle:

- Türkiye, tarihinde verdiği en önemli mücadelelerden birini veriyor.

- İmanımıza sıkı sıkıya bağlı olduğumuz sürece hiçbir fırtına bizi yıkamaz.

- Ülkemiz tarihi bir süreçten geçiyor. Dünyadaki çarpık sistem çatırdıyor. Bunun yer yerde sancıları yaşanıyor.

- Bölgemizde ve dünyanın pek çok yerinde onur mücadelesi vermenin bile zorluğunu yaşayan toplumlar var.

- Kimse bizim bayrağımıza, ezanımıza, toprağımıza saldırmayı aklından bile geçiremeyecektir.

- Türkiye’nin Suriye’de, Libya’da, Balkanlar'da, Afrika'da ne işi var diyenler çıkıyor. Etraflarına bir baksalar, Türkiye’nin niçin oralarda olması gerektiğini anlayacaklardır.

- Türkiye kendi güvenliğini sağlamanın yanında, küresel düzeyde adalet ve huzurun sağlanmasında öncülük edecektir.

- Ülkemizin son 17 yılına damga vuran parti olarak geleceğin selameti için de var gücümüzle mücadele ediyoruz.