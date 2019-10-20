Başbuğ’dan Suriye açıklaması

Lüleburgaz ‘da düzenlenen, moderatörlüğünü gazeteci Ümit Zileli'nin yaptığı Çınaraltı Sohbetleri'nin konuğu 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ oldu.
Sözcü'de yer alan habere göre Program, Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, katılımı ile gerçekleşti.
İzmir Marşı ile karşılanan İlker Başbuğ “Bu şekilde bir toplulukla ilk defa karşılaşıyorum. Mükemmel bir atmosfer. Çok samimi. Sanki bir yaz günü. Hava güzel, sizler çok güzelsiniz. Beni böyle güzel bir program için davet etmenizden büyük mutluluk duydum” ifadelerini kullandı.
'11 ÖLÇEĞE GÖRE DÜNYANIN EN BÜYÜK LİDERİ ATATÜRK'
Gazeteci Ümit Zileli'nin, Amerikalı Tarihçi ve Psikiyatrist Prof. Arnold Ludwig'in M. Kemal Atatürk'ü 20.yüzyılın en büyük lideri olarak nitelendirilmesi ile ilgili düşüncelerini sorması üzerine İlker Başbuğ, dünyanın çeşitli siyasi önderlerinin başarı ve önem derecelerini sınıflandıran 11 ölçeğe göre bu değerlendirmenin yapıldığını ancak dünyanın en büyük lideri seçilmesine rağmen Ludwig'in yazdığı kitapta Atatürk'ten çok az bahsedildiğini söyledi.
'DÜNYADAKİLER İÇİN ÖYLE OLABİLİR AMA ASKERLİK BİZİM İÇİN MESLEK DEĞİL'
İlker Başbuğ sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyadakiler için öyle olabilir ama askerlik bizim için meslek değil. Üniformamı 53 yıl taşıdım. Üniformayı giydiğimizde başlayan çıkardığımızda biten bir sorumluluk değil bizimkisi. Sorumluluğumuz ancak mezarda biter. Biz M. Kemal Atatürk ile ilgili düzgün bir kitap yazamadığımız ve çeviri yapıp dünyaya gönderemediğimiz için onlarda Atatürk ile ilgili çok az bilgi var. Bu sorumluluktan hareketle ben bir kitap yazmalıyım ve bunun yayımlanmasını sağlamalıyım düşünceleriyle kitap yazmaya başladım”
Başbuğ, “Dünyanın gidişatına baktığım zaman sadece 20. yüzyılın değil aynı zamanda 21. yüzyılın da en büyük lideridir Atatürk. Mustafa Kemal'in yanına yaklaşabilecek bir lider çıkacağını düşünmüyorum” sözleri üzerine halk tarafından uzun süre alkışlandı.
'YÜZYILIN EN BÜYÜK TRAJEDİSİ SURİYE'DE YAŞANIYOR'
Atatürk ile ilgili bilinmeyen bilgileri halkla paylaşan Başbuğ, Mustafa Kemal'in Şam'a gönderilmesini anlattığı sırada şu sözlere de yer verdi: “Şam'ın da Suriye'nin de talihi pek iyi değil. 21. yüzyılın en büyük insanlık trajedisi Suriye'de yaşanıyor. Umut ederiz ki bu sona erer. Bütün olarak millet olarak yapmamız gereken tek şey şudur Türk Silahlı Kuvvetleri'nin arkasında olmak ve destek olmak.”
“Uğur Mumcu'yu hatırlayın ne demişti; ‘bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olamazsınız’. Bizim sözlerimizi yaptıklarımızla ispat edebiliriz. Osmanlı tarihi belirli kişilere ait bir tarih değildir. Osmanlı tarihi bana da ait bir tarih. Fatih Sultan Mehmet gibi hayran olduğumuz padişahlar sultanlar var. Beşiktaş'ta bir heykel var. O heykeli bilen var mı? Beşiktaş'taki Fatih Sultan Mehmet'in heykelini 2009 yılında biz koyduk oraya. Fatih Sultan Mehmet'in heykeli İstanbul halkına Türk Ordusu’nun armağanıdır”
"Ben gelecek hakkında karamsar değilim. 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demekle olmuyor" diyen Başbuğ, "Bir şeyler yapmak lazım ama hiç ümitsiz değilim Yasalar, kanunlar ve imkanlar çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti olarak ağır sorumluluklarımız var. Mücadele edeceğiz. Türkiye çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine bir gün çıkacak ve bu da kadınlarla olacaktır" diye konuştu.
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