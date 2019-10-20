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13:18 20 Ekim 2019
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    Emine Bulut cinayetinde yeni görüntüler

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Kırıkkale'de Emine Bulut'un, eski eşi Fedai Varan tarafından 10 yaşındaki kızları F.B.V.'nin gözleri önünde öldürülmesi mobese kamerasına yansıdı.

    Pazartesi günü görülecek ikinci duruşma öncesi, olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Dava dosyasına giren mobese görüntülerinde, Emine Bulut'un, eski eşi tarafından adım adım ölüme götürülmesi yer aldı.

    Görüntülerde Fedai Varan, takip ettiği Emine Bulut ile kızları F.B.V.'yi lokanta önünde durdurup içeriye soktu. Fedai Varan, kısa süre sonra dışarıya çıkarken, arkadan gelen Emine Bulut ile lokantanın önünde tartışmaya başladı.

    Varan, Bulut'un kolunu tutup, tartaklarken yanlarındaki kızı araya girmeye çalıştı ve babasına engel olmak istedi. Ancak Varan kızına da tepki gösterdi. Dakikalarca süren bu duruma çevredekilerin müdahale etmemesi ise dikkat çekti.

    Varan bir süre sonra Bulut'u yumruklayıp lokantanın içine sokarken, içerideki kargaşa da kameraya yansıdı. Eski eşini bıçakladıktan sonra dışarıya çıkarılan Varan'ın elindeki bıçağın alınması, olay yerinden uzaklaşması, annesinin öldürülmesine şahit olan F.B.V.'nin ağlayarak dışarıya çıkması, baygınlık geçirmesi ve annesinin ambulansla hastaneye kaldırılması da görüntülerde yer aldı.

    Emine Bulut
    © Fotoğraf : Twitter
    Fedai Varan'ın avukatı: Emine Bulut ölmeden yarım saat önce karakola sığındı ama kolluk kuvvetleri onu koruyamadı
    Dosyadaki görüntü çözümlemesinde ise olay şöyle anlatıldı: "18 Ağustos günü saat 18.27 sıralarında Emine Bulut, kızı F.B.V. ile minibüs durakları önünde yürürken, Fedai Varan, 5 metre geride eski eşi ve kızını takip ediyor. Emine Bulut yolda durup, arkasına dönüyor ve Fedai Varan’a bir şeyler söylüyor. Fedai Varan, Emine Bulut’a yaklaşırken sol eli ile tişörtünün sol tarafında belinde takılı olan bıçağı kontrol ediyor. Fedai Varan, Emine Bulut'un yanına giderek bir şeyler konuşuyor. Yaklaşık 9 saniyelik konuşmadan sonra Emine Bulut, kızı ve Fedai Varan lokantaya giriyor. 1 dakika sonra Fedai Varan, tek başına çıkıyor. Emine Bulut ve kızı da dışarıya çıkıyor. Fedai Varan, Emine Bulut’un kolundan tutmaya çalışıyor, yanlarında bulunan F.B.V. babasına vuruyor. Fedai Varan, Emine Bulut’un sol kolunu tutuyor, eli ile yumruk vurmak suretiyle darbediyor. Darbettikten sonra Emine Bulut, iş yerine giriyor ve arkasından Fedai Varan giriyor. 40 saniye sonra Fedai Varan, lokantadan çıkarılıyor."

    TAKSİ İLE KAÇTI, BİRA İÇERKEN YAKALANDI

    Emine Bulut
    © Fotoğraf : Twitter
    Emine Bulut eski eşine açtığı davadan 'işsiz kalmasın' diye vazgeçmiş: 'Ne olursa olsun, kızımın babası'
    Dosyada yer alan bilgilere göre Fedai Varan, olay yerinden taksi ile uzaklaşırken, köprü altında bira içerken polisler tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sırasında verdiği ifadesinde ise Emine Bulut'un evleneceğini söylemesi üzerine kızının velayetini istediğini, buna karşı çıkınca tartıştıklarını, bu sırada hakaret edince kendisini kaybederek Emine Bulut'u öldürdüğünü ileri sürdü.

    3 AY UZAKLAŞTIRMA VE HAPİS CEZASI VERİLMİŞ

    Varan hakkında 2014 yılında Emine Bulut'a karşı 'hakaret' ve 'tehdit' suçları işlediği gerekçesiyle 3 ay süreyle eski eşinin yanına yaklaşmama cezası verildiği, ayrıca aynı yıl ve 2015 yılında nafaka hükümlerine uymadığı gerekçesiyle de 3 ay hapis cezasıyla cezalandırıldığı ortaya çıktı.

    Etiketler:
    Fedai Varan, Emine Bulut
    Topluluk kurallarıTartışma
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