Barış Pınarı Harekatı kapsamında sınırda eğitime 5 gün ara

Şanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinin tamamında, Suruç ve Birecik ilçelerinin sınıra yakın bölgelerinde, Şırnak'ın İdil, Cizre ve Silopi ilçelerinin sınıra yakın 55 köy ve mezrasında, Mardin'in Nusaybin ilçesinin tamamında, Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde sınıra yakın okullarda 21-25 Ekim'de eğitime ara verildi.

Şanlıurfa Valiliği, Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinin tamamında, Suruç ve Birecik ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime 5 gün ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sınır ilçelerindeki Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerindeki tüm okullarda, Suruç ve Birecik yakın bölgelerdeki okullarda, 21-25 Ekim'de 5 gün eğitime ara verildiği duyuruldu.

Aynı ilçelerde daha önce de eğitime 7 gün ara verilmişti.

Şırnak ve Mardin Valiliklerinden yapılan açıklamada, Şırnak'ın İdil, Cizre ve Silopi ilçelerinin Suriye sınırındaki 55 köy ve mezra okulu ile Mardin'in Nusaybin ilçesinin tamamında, Artuklu ile Kızıltepe ilçelerinde ise Suriye sınırına yakın yerleşim yerlerindeki toplam 156 okulda 21-25 Ekim'de eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, eğitime ara verilen okulların isimlerinin kaymakamlıklar, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve İlçe Milli Eğitim müdürlükleri tarafından duyurulduğu aktarıldı.