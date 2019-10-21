Ahmet Hakan: Gözümüzle gördük, Arınç’ın damadı, FETÖ'ye ait sivil toplum örgütlenmelerinin göbeğinde yer alan bir isimdi

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında Bülent Arınç'ın damadının FETÖ'den beraat etmesine tepki gösterdi. Hakan, "Gözümüzle gördük, Arınç’ın damadı, FETÖ'ye ait sivil toplum örgütlenmelerinin göbeğinde yer alan bir isimdi Sırf FETÖ’nün gazetesine abone oldular diye bir türlü aklanıp paklanamayanlar geliyor aklıma" ifadelerini kullandı.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter'in FETÖ'den beraat etmesine tepki gösterdi.

Yeter'in 'FETÖ'nün sivil toplum ögrütlenmelerinin göbeğinde' olduğunu hatırlatan Hakan, yazısının ilgili bölümünde şunları söyledi:

"Gözümüzle gördük: Bülent Arınç’ın damadı, FETÖ’ye ait sivil toplum örgütlenmelerinin göbeğinde yer alan bir isimdi.

Aklanmış, paklanmış, beraatlar etmiş.

Tam, 'Hukuktur, yargıdır, karar vermiştir, bize susmak düşer' falan diyeceğim.

Sırf FETÖ’nün gazetesine abone oldular diye, sırf FETÖ’nün bankasına para yatırdılar diye...

Bir türlü aklanıp paklanamayanlar geliyor aklıma."

Hakan ayrıca, Barış Pınarı Harekatı hakkında "Savaş meydanlarında kazandığımız başarıyı Lozan masasında kaybetmiştik. Barış Pınarı operasyonu, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ABD’ye adeta diz çöktürdü. Hem sahada hem masada kazandık" diyen Burhan Kuzu'yu da eleştirdi.

Kuzu için 'ağzından çıkanı kulağı duymamış' diyen Hakan, Kuzu'yu şu ifadelerle eleştirdi:

"Barış Pınarı harekâtı başarıyla sonuçlandı ya...

Burhan Kuzu hocamız coşmuş da coşmuş.

© Fotoğraf : Twitter Burhan Kuzu: FETÖ'cü futbolcuların çoğu Galatasaraylı

Burhan Hoca!

Burhan Hoca!

Lozan olmasaydı...

Barış Pınarı operasyonunu yapacak bir vatanımız bile olmayacaktı.

Titre ve kendine gel Burhan Hoca!"