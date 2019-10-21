Yerine kayyum atanan Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı gözaltına alındı

Yerine kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı ile Kayapınar Belediyesi Eşbaşkanı Keziban Yılmaz gözaltına alındı.

Yerine kayyum atanan HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı ile Kayapınar Belediyesi Eşbaşkanı Keziban Yılmaz sabah saat 06.00’da evlerinden gözaltına alındı.

Ev baskınları sırasında Diyarbakır’ın Bismil İlçe Belediye Eşbaşkanı Gülcan Özer ile Kocaköy Belediye Eş Başkanı Rojda Nazlıer’de gözaltına alındı.

Mızraklı’nın avukatlarından Mehmet Emin Aktar, arama ve gözaltı kararında suçlama nedeni olarak, sadece 'yürütülen bir soruşturma' yazılı olduğunu söyledi.

YÜZDE 60’DAN FAZLA OY ALMIŞLARDI

Selçuk Mızraklı, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde HDP’den yüzde 62 oy oranıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. Mızraklı, 19 Ağustos 2019 tarihinde ise İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alınmıştı.

Keziban Yılmaz ise yüzde 66 oy alarak belediye başkanı seçilmişti.