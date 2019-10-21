CHP'de belediye başkanları ikinci kez kampa giriyor: Kardeş belediye uygulaması hayat geçirilecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediyelerinin başkanları 31 Mart'tan sonra ikinci kez bir araya gelecek. Kampta, ekonomik olarak güçlü belediyeler ile ekonomik anlamda imkânları kısıtlı olan belediyelerin arasında 'kardeş belediye' uygulaması hayata geçirilecek.

CHP’li belediye başkanlarının 31 Mart’tan sonra ikinci kez bir araya geleceği kampın ana gündemi, 'yerel yönetimlerin ortak sorunlarına ortak çözüm önerilerinin geliştirilmesi' olacak.

Bu kapsamda belediye başkanları farklı gruplar halinde etkinlikler ve toplantılar düzenleyecek. Büyükşehir belediye başkanları ayrı bir grup, il belediye başkanları ayrı bir grup, metropol ilçe belediye başkanları da ayrı bir grup halinde çalışma yaparak ortak çözüm önerileri geliştirecek.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre Kampta ekonomik olarak güçlü belediyeler ile ekonomik anlamda imkânları kısıtlı olan belediyelerin arasında 'kardeş belediye' uygulamasının da hayata geçirileceği ifade ediliyor. Bu kapsamda büyükşehir belediyelerine birden fazla kardeş belediye belirleneceği kaydediliyor.

Kardeş belediyeler arasında ekonomik yardımlaşmanın yanı sıra kültürel faaliyetler başta olmak üzere çok kapsamlı bir işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor. 6 aylık performansların inceleneceği kampta en başarılı belediyeler diğer belediye başkanlarına örnek olması için tanıtılacak.