Soylu'dan 'kaçak göçmen' açıklaması: Yıl başından bugüne kadar 75 bin 172 kişiye sınır dışı işlemleri gerçekleştirdik

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'deki kaçak göçmenlerle alakalı olarak " Yılbaşından bugüne kadar 75 bin 172 kişiye sınır dışı işlemleri gerçekleştirdik. Yıl sonunda tahminimiz 90-95 bin civarında" açıklamasında bulundu.