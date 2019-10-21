MHP'den ihraç edilen Halaçoğlu'na Bahçeli'den hediye

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin 50. Kuruluş yıldönümü nedeniyle hazırlanan özel plaketi, MHP Kayseri Milletvekili olarak görev yaparken ihraç edildikten sonra İYİ Parti'ye geçen eski Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’na da gönderdi.

MHP Genel Merkezi, partiden ihraç edilen Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu'na, partinin 50. yılı anısına yaptırılan ve üzerinden Devlet Bahçeli'nin imzası bulunan plaketten gönderdi.

Gönderilen pakette, Alparslan Türkeş’in de olduğu bir işlemenin üzerinde olduğu madalyon da yer aldı.

Halaçoğlu, kendisine gönderilen 50. yıl plaketini Twitter hesabından "İhraç edilmiş biri olarak, adıma kargo ile gelen paketi açınca çok şaşırdım" diyerek Twitter'da paylaştı.

İhraç edilmiş biri olarak, adıma kargo ile gelen paketi açınca çok şaşırdım. pic.twitter.com/oaAkscYFgl — Yusuf Halaçoğlu (@yusufhalacoglu) October 20, 2019

​MHP'de üç dönem Kayseri Milletvekili olarak görev yapan Türk Tarih Kurumu eski Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, olağanüstü kurultay sürecinde partiden ihraç edilmişti.