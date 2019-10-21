MHP'den ihraç edilen Halaçoğlu'na Bahçeli'den hediye

Gönderilen pakette, Alparslan Türkeş’in de olduğu bir işlemenin üzerinde olduğu madalyon da yer aldı.
Halaçoğlu, kendisine gönderilen 50. yıl plaketini Twitter hesabından "İhraç edilmiş biri olarak, adıma kargo ile gelen paketi açınca çok şaşırdım" diyerek Twitter'da paylaştı.
İhraç edilmiş biri olarak, adıma kargo ile gelen paketi açınca çok şaşırdım. pic.twitter.com/oaAkscYFgl— Yusuf Halaçoğlu (@yusufhalacoglu) October 20, 2019
MHP'de üç dönem Kayseri Milletvekili olarak görev yapan Türk Tarih Kurumu eski Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, olağanüstü kurultay sürecinde partiden ihraç edilmişti.
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