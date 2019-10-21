Erdoğan TRT World Forumu'nda: Barış Pınarı Harekatı'nı bahane edip foruma katılmayanlar terörü destekliyor

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- Barış Pınarı Harekatı'nı bahane edip foruma katılmayanları terörü destekliyor.

- Kavganın odağında hala bu coğrafya var. Hal böyle olunca ülkemiz gelişmelerin merkezine yerleşiyor.

- Lozan Antlaşması, kabul edebileceklerimizin asgarisini oluşturuyordu.

- Sınırları masa başında çizilen devletler hiçbir zaman gerçek devlet olamamıştır.

- Suriye ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler yanlış hesapların bozulmaya mahkum olduğunun örneğidir.

- Türkiye'nin hiçbir ülkenin topraklarında gözü yoktur, bu böyle biline.

- Görev süremiz boyunca biz terör örgütleriyle hiçbir zaman masaya oturmadık, oturmuyoruz ve oturmayacağız. Başkaları oturabilir, onlar da bizi o kadar ilgilendirmez.

- Biz ayrım yapmadan teröriste terörist demeye devam edeceğiz. Mücadeleyi de sonuna kadar sürdüreceğiz.

- Kzey Suriye'ye 30 bin TIR ile silah, araç gereç sokulması uluslararası siyasetin neresinde yazıyor bize söylesinler.

- Perde arkasından toplumları yönetme devri kapanmıştır.

- İnanıyorum ki, düşünce özgürlüğüne inananlar ne inancını ne düşüncesini o yeşil dolara değişir.

- İnanabiliyor musunuz, NATO ve AB ülkeleri dair tüm batı teröristlerin yanında yer aldı. Hep birlikte bize saldrdılar.

Hani siz teröre karşıydınız? Yoksa bu terör örgütleri NATO'ya üye oldu da bizim mi haberimiz olmadı?

- Türkiye ile empati yapmak yerine terör ve sığınmacı sorunlarının bizimle sınırlı kalacağını düşünenler yanılıyor.

- Türkiye sadece bölgesinde değil, dünyanın dört bir yanında destek için şartları zorluyor.

- Dünyanı 5 daimi üyenin bir tanesinin iki dudağı arasına mahkum etmek insani değildir, adil değildir.

- Kendimiz için ne istiyorsak tüm dünya için onu istiyoruz. Çünkü biz Türkiye'yiz.

- Bizi terör örgütünün kalemşörlerinden değil, bizden dinleyin istiyoruz.

- 120 saatlik aranın büyük bir kısmı sona erdi. Yarın bizim Rusya ziyaretimiz var, Sayın Putin'le bu süreci ele alıp atılması gereken adımları atmış olacağız.