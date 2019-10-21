Fazla mesai ücretine 13 kuruş zam

2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ne göre yapılan değişiklikte bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele ve makam şoförlerine ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de yılda 60 saati geçmemek üzere 2 lira 25 kuruş yerine 2 lira 39 kuruş fazla mesai ödenecek.

Her makam için aylık toplam 450 saati geçmemek kaydıyla bakanlıklarda kurul başkanı, genel müdür ve daha üst birim yöneticileri, strateji geliştirme başkanı, vali, general ve amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndaki daire başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, rektör, büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla çalışan personel de yine ayda 90 saati geçmemek saat başına 2 lira 39 kuruş fazla mesai ücreti alacak.

KYK VE MEB'E BAĞLI PERSONELLERE DE ZAM

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne (KYK) ve üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden gerçekleştirdikleri fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara da ayda 90 saati aşmamak kaydıyla yeni yılda 2 lira 26 kuruş ek çalışma ücreti ödenecek.

Mesleki ve teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokullarıyla ilişkilendirilen ve teknik ortaöğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personele ise fazla mesai için ayda 100 saati geçmemek kaydıyla saat başına 3 lira 90 kuruş ödemede bulunulacak.