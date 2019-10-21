MSB: Şimdiye kadar bölgeden 125 araç çıkış yaptı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şimdiye kadar bölgeden 125 aracın çıkış yaptığı belirtildi ve "ABD ile yapılan mutabakata rağmen PKK/YPG’li teröristlerce 17 Ekim 2019, saat 22.00’den itibaren toplam 36 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir" denildi.

MSB, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

ABD ile yapılan anlaşma kapsamında bölgeden çıkış faaliyetlerinin yakından takip edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TSK, 17 Ekim 2019 tarihinde Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içerisinde bölgeden çıkmasını yakından takip etmektedir. Bu kapsamda kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi bölgeden çıkış faaliyetleri sıkı şekilde ABD’li muhataplarla koordine edilmektedir.

Bu kapsamda şimdiye kadar bölgeden 125 araç çıkış yapmıştır.

ABD ile yapılan mutabakata rağmen PKK/YPG’li teröristlerce 17 Ekim 2019, saat 22.00’den itibaren toplam 36 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir.

Konuyla ilgili ABD askerî yetkilileri ile yakından koordineye devam edilmektedir."

PKK/YPG’li teröristlerin 120 saat içerisinde bölgeden çıkışı hiçbir şekilde engellenmezken, PKK/YPG’li teröristlerce yapılan ihlal/taciz sayısı 36 oldu.https://t.co/lCcvvyiYfB#MSB #TSK pic.twitter.com/h2bVz7TLAj — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 21, 2019

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