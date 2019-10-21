Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gökçek döneminde alınan üç cipi satışa çıkardı

Duvar'ın haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi, eski belediye başkanı Melih Gökçek döneminde alınan üç adet cipin satışını 31 Ekim'de gerçekleştirecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın göreve gelmesinin ardından dar gelirli ailelere düğün arabası olarak tahsis edilen üç cipin satışı saat 14.00’de Ankara Büyükşehir Belediyesi’ndeki encümen toplantı salonunda gerçekleşecek.

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3 adet arazi tipi aracın satışı 31.10.2019 tarihinde yapılacaktır.



Detaylar:

🔗https://t.co/7CSEJxfo89 pic.twitter.com/5buyGuTu0T — Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) October 21, 2019

​Belediyeden yapılan açıklamaya göre araçların bedelleri ise şu şekilde:

© Fotoğraf : https://www.ankara.bel.tr Ankara Büyükşehir Belediye 3 adet arazi tipi aracın satışa çıkarıldığını duyurdu

GÖKÇEK ZIRHLI ARACI İADE ETMEDİ

Yavaş’ın göreve başlamasının ardından Gökçek’e tahsis edilen biri zırhlı dört cipin ikisi Gökçek tarafından iade edilmiş, birisinin de garajda bulunduğu tespit edilmişti.

Edinilen bilgiye göre; satışa çıkan üç cipin yanı sıra bir zırhlı cip hâlâ Gökçek’te bulunuyor.