Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gökçek döneminde alınan üç cipi satışa çıkardı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın göreve gelmesinin ardından dar gelirli ailelere düğün arabası olarak tahsis edilen üç cipin satışı saat 14.00’de Ankara Büyükşehir Belediyesi’ndeki encümen toplantı salonunda gerçekleşecek.
📣 DUYURU— Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) October 21, 2019
3 adet arazi tipi aracın satışı 31.10.2019 tarihinde yapılacaktır.
Detaylar:
🔗https://t.co/7CSEJxfo89 pic.twitter.com/5buyGuTu0T
Belediyeden yapılan açıklamaya göre araçların bedelleri ise şu şekilde:
GÖKÇEK ZIRHLI ARACI İADE ETMEDİ
Yavaş’ın göreve başlamasının ardından Gökçek’e tahsis edilen biri zırhlı dört cipin ikisi Gökçek tarafından iade edilmiş, birisinin de garajda bulunduğu tespit edilmişti.
Edinilen bilgiye göre; satışa çıkan üç cipin yanı sıra bir zırhlı cip hâlâ Gökçek’te bulunuyor.
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