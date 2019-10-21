Ünal'dan Barış Pınarı'na destek vermeyen sanatçılara tepki: Teröre terör diyemezler, faşizm arıyorlarsa tam da budur

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, katıldığı bir televizyon programında Barış Pınarı Harekatı'na destek vermeyen sanatçılara tepki gösterdi. Ünal, "Bunlar teröre terör diyemezler. PKK’ya PKK diyemezler. Eğer faşizm arıyorlarsa işte faşizm tam da budur" dedi.

Ülke TV'de yayınlanan 'Arafta Sorular' isimli bir televizyon programına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Barış Pınarı Harekâtı’na destek vermeyen sanatçılar hakkında açıklamalarda bulundu.

Ünal, söz konusu sanatçıların izin almadan konuşamadığına vurgu yaparak, "Gerçek sanatçıları tenzih ediyorum ama o dizi oyuncuları, bazı komedyenler bunların hiç birisi izin almadan konuşamazlar ve konuşanları da linç ederler. Ayrıca kendi mahallelerinde de yerli ve milli refleks gösterenleri banal, taşralı ve basit olarak tanımlarlar" dedi.

'ONLARIN İÇ İLİŞKİLERİNİ BİLİYORUM'

Barış pınarı Harekâtı’na destek vermeyen bazı sanatçıların sahipleri olduğunu belirten Ünal sözlerine şöyle devam etti: "Onlar hiçbir konuda tepki gösteremezler. Ben bu ülkede Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptığım için onların iç ilişkilerini, onları kimlerin susturup kimlerin konuşturduğunu bilen birisi olarak konuşuyorum"

'TERÖRE TERÖR DİYEMEZLER'

Ünal, Türkiye’ye karşı yürütülen kara propagandaya karşı kendi ülkesini aslanlar gibi savunan insanların bu sanatçılar tarafından linç edilip aşağılandığını söyleyerek şunları kaydetti: “Bunlar teröre terör diyemezler. PKK’ya PKK diyemezler. YPG’ye YPG diyemezler çünkü onların efendileri ne söylerlerse onu yaparlar. Eğer faşizm arıyorlarsa işte faşizm tam da budur”

'ŞÖHRETLERİ ÜZERİNDEN REHİN ALINAN KURBANLAR'

Ünal bu sanatçıların şöhretleri ve itibarları üzerinden rehin alınan kurbanlar olduğunu ve bu yüzden o sanatçıları suçlamadığını belirterek sözlerini tamamladı.