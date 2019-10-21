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15:51 21 Ekim 2019
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    Oktay: Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgeye yaklaşık 2 milyon Suriyeli sığınmacının geri dönüş yapmasını planlıyoruz

    © İHA /
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye’den Suriye’ye Barış Pınarı Harekatı (340)
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    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgeye yaklaşık 2 milyon Suriyeli sığınmacının geri dönüş yapmasını planlıyoruz" dedi.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yıldız Teknik Üniversitesinin yeni akademik yılı açılış törenine katıldı.

    Barış Pınarı Harekatı – TSK – Türk askeri
    Milli Savunma Bakanlığı
    AFP'ye konuşan Türk kaynak: 'Güvenli bölge'nin ilk aşaması 120 kilometre uzunluğunda olacak
    Oktay, şunları kaydetti:

    - 365 bin mültecinin gönüllü geri dönüş yaptığı Fırat Kalkanı ve Zeytindalı harekatı bölgelerinden sonra şimdi de sıra Fırat'ın doğusunu bölge halkı için güvenli hale getirmekte son derece kararlıyız. Tel Abyad ve Rasulayn şehir merkezleriyle 65 yerleşim birimi terörden temizlenerek kontrol altına alınmıştır.

    - Oluşturduğumuz güvenli bölgelerde, sağlık ve eğitim başta olmak üzere barınma, yol, elektrik, su gibi tüm temel hizmetleri hiçbir ayrım yapmadan ve karşılık beklemeden Suriyeli kardeşlerimizin kullanımına sunmaktayız.

    - 120 saatlik sürenin bitiminde teröristler silahları bırakarak inlerinden çıkacak ve bölgeyi terkedeceklerdir.

    Barış Pınarı Harekatı – TSK – Türk askeri
    Milli Savunma Bakanlığı
    Milli Savunma Bakanlığı: Güvenli Bölge Mutabakatı'na rağmen 20 taciz/ihlal gerçekleştirildi
    - Bizim hiç kimsenin topraklarında gözümüz yok ama bizim topraklarımızda, bizim güvenliğimizde gözü olanlara ve bizim barış, birlik ve beraberliğimize, dayanışmamıza ilişkin farklı niyetleri olanlara da asla ve asla tahammülümüz yoktur, gerekeni yaparız. Dün olduğu gibi, bugün olduğu gibi, yarın da yaparız.

    - Terör örgütüyle, terör örgütleriyle birlikte hareket edenler, aslında hemen sınırımızın güneyinde bir terör devleti kurmayı amaçlayanların kim olduğunun, kimler olduğunun ayan beyan ortada olduğunu görüyoruz. Herkes kusura bakmasın sobelenmiştir, 'Ben buradayım' demiştir. 'Kim var bu terör örgütünün arkasında?' diye baktığımızda hepsi de açık, ayan ve beyan bize olan eleştirileriyle 'Ben buradayım' demiştir. Biz yazdık bunları bir kenara. Zamanı geldiğinde konuşacağız tekrar.

    Konu:
    Türkiye’den Suriye’ye Barış Pınarı Harekatı (340)

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    Etiketler:
    Barış Pınarı Harekatı, Fırat Kalkanı, Suriyeli sığınmacılar, Suriye, Fuat Oktay, Türkiye
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