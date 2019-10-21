Başkandan muhtarlara tabut hediyesi: 'Ölüsüne de dirisine de sahip çıkan bir belediyecilik anlayışı içindeyiz'

Burdur Belediye Başkanı Orkun Encengiz, muhtarlarla buluşmasına 51 adet sipariş verdiği 'örnek' tabutla gitti. Tabutu muhtarlara gösteren Başkan, “Biz ölüsüne de dirisine de sahip çıkan bir belediyecilik anlayışı içerisinde bizlerin cenazelerine yakışan bir tabutumuzu köylerimize yapalım dedik. Yakında hepinize birer tane hediye edeceğiz" dedi.