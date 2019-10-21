İstanbul'da bazı mahallelerde 12 saatlik su kesintisi yaşanacak

Aynı gün ve saatte, Sultangazi'de Malkoçoğlu, İsmetpaşa, Cebeci, Eski Habipler ve Yayla mahalleleri ile askeri bölge, Eyüpsultan'da da Pirinççi Mahallesi su alamayacak.
sale hattında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Arnavutköy, Sultangazi ve Eyüpsultan'ın bazı mahallelerinde, çarşamba günü 12 saat süreyle su kesintisi yaşanacak
Aynı gün ve saatte, Sultangazi'de Malkoçoğlu, İsmetpaşa, Cebeci, Eski Habipler ve Yayla mahalleleri ile askeri bölge, Eyüpsultan'da da Pirinççi Mahallesi su alamayacak.
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