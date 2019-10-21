Mersin Belediyesi'nden satılık helikopter

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde belediye başkanlığı koltuğu devir alan CHP'li Vahap Seçer, tasarruf tedbirleri kapsamında helikopterin kiraya verilmesine karar verdi.
Temmuz 2019'da Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ait helikopterin, artık Hava Taksi hizmeti de vereceği duyuruldu.
Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre, saatlik kiralama ücreti 9 bin lira olan hava taksiye beklenen ilginin gelmemesi üzerine, belediye helikopteri satmaya karar verdi.
Muhammen bedeli 17 milyon 515 bin 783 lira + KDV olarak belirlenen helikopter için 6 Kasım 2019'da Mersin Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Toplantı Salonu'nda ihale düzenlenecek.
Helikopter ihale gününden 10 iş günü önce mesai saatleri içerisinde Mersin Büyükşehir Belediyesi Heliportu'nda görülebilecek.
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