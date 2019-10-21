Kanser oğlundan Aşık Ali Nurşani'ye suçlama: Hastalığımı kullanarak sevenlerimi dolandırdı

Oğul Nurşani ise bazı kişilerin adını kullanarak para topladığını, ancak bu paranın kendisine ulaşmadığını açıkladı. Engin Nurşani, önceki gün Instagram'da yaptığı paylaşımda ise babasını dolandırıcılıkla suçladı.
Genç müzisyen, "Babam, sevenlerimi sahte timsah gözyaşlarıyla kandırmıştır. Üç aydır süren tedavim boyunca bir kere bile beni ziyarete gelmemiştir. Hastalığımı kullanarak sevenlerimi dolandırdı" ifadelerini kullandı.
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Paylaşımlar tamamen bana aittir. Merhaba Değerli Canlar Ben ENGİN NURŞANİ Bir Önceki Paylaşımımda Sağlık Bakanlığı Tedavimi üstlendi Benim Haberim Olmadan Sözde Hastalığımın Tedavisi İçin Gerekli Parayı Yardım Kampanyası Ve Dayanışma Geceleri Düzenleyerek Toplayanlardan Sizlere Bahsetmiştim. Üzülerek Söylüyorumki Benim Hastalığımı Sevenlerimin de Sevgisini Kullanarak Timsah Gözyaşları Dökerek Çektiği Video İle Herşeyimi verdim diyerek feryat eden Yardım Toplayan Kişi Benim Özmü Öz Babam AŞIK ALİ NURŞANİDİR. Bana bir baba olarak hicbirsey yapmadi GaziAntepte 2 Katlı Evi Yanında Tapusu onun üstüne Benim arsam olmasına rağmen tedavi görebilmem için baba olarak hic birsey yapmamıştır. Hepinizi bütün sevenlerimi sahte gözyaşları ile Kandırmıştır. Beni Kanser Hastalığı Yıkamaz Diye Düşünürken Babam Yaptığı Bu Ayıp İle Sevenlerimin 5 Lirasına Göz Diktiği İçin Yıkıldım. Yardım Kampanyası Yok Dememe Rağmen Benim Hastalığımı kullanıp Fırsata Çevirdi Hem Benim Sağlığımı Hem Sevenlerimin Sevgisini Dolandırdı. Bir Çok Kez Uyarmamıza Rağmen Anneme, Kız Kardeşime, Eşime Ve Bana Attığı O İğrenç Mesajlarla Kendi Amacını Açıkca Belli Etti. Sahtekarlığına Ortak Edebilecek Hiç Kimse Yok Asla İnanmayın. Kendiside Kanser Hastalığı İle Mücadele Ederken Ben Ve Ailem Onu Dolandırmak Yerine Her Zaman Yanında Olduk.2003 Yılından beri çıkardığım Çıkardığım Albümünün Tüm Gelirini Kendisine Veriyordum Kanser Hastası Olduğu İçin, Aynı Duruma Şimdi Ben Düştüm Ödül Olarak Beni Reddettin Elimde Anneme Eşime Bana hasta bir insana yolladığı hakaret küfür içerikli mesajlarım var. Yaklaşık 3 Aydır Hastanede Tedavim Sürüyor Bir Kere Bile Ziyaretime Gelmedi Artık Bu Saatten Sonrada Gelmesin Benim Dolandırıcı Bir İnsan Babam Olamaz. Aşık Ali Nurşani Senin Sözde Milyonlarca Sevenin Vardı Değermiydi Beni, Hastalığımı Bu Kirli Oyununa Alet Ettin. Sevenlerime ve sağlığıma olan borcum için hukuki süreç başlatacağım.
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