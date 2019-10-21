Kanser oğlundan Aşık Ali Nurşani'ye suçlama: Hastalığımı kullanarak sevenlerimi dolandırdı

Ozan Ali Nurşani'nin kanserle mücadele eden oğlu Engin Nurşani, babasının hastalığını kullanarak sevenlerini dolandırdığını iddia etti.

Gırtlak kanseri nedeniyle sesini kaybeden Ali Nurşani, aynı rahatsızlığı bulunan oğlu Engin Nurşani için geçtiğimiz aylarda sosyal medyadan yardım çağrısı yaptı.

Oğul Nurşani ise bazı kişilerin adını kullanarak para topladığını, ancak bu paranın kendisine ulaşmadığını açıkladı. Engin Nurşani, önceki gün Instagram'da yaptığı paylaşımda ise babasını dolandırıcılıkla suçladı.

Genç müzisyen, "Babam, sevenlerimi sahte timsah gözyaşlarıyla kandırmıştır. Üç aydır süren tedavim boyunca bir kere bile beni ziyarete gelmemiştir. Hastalığımı kullanarak sevenlerimi dolandırdı" ifadelerini kullandı.