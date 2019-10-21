Erdoğan'ın Rusya ziyaretine ilişkin açıklama

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Ekim'de Rusya Federasyonu'na günübirlik ziyaretiyle ilgili açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Ekim'de Rusya Federasyonu'na günübirlik ziyaret gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığından yapılan duyuruya göre, Soçi kentine gidecek Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin’in daveti üzerine, 22 Ekim 2019 tarihinde Rusya Federasyonu’na günübirlik bir çalışma ziyaretinde bulunacaklardır.

Ziyaret kapsamında, Sayın Cumhurbaşkanımız, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’le biraraya gelecek, muhatabıyla birlikte heyetlerarası görüşmelere başkanlık edeceklerdir.

Soçi’de gerçekleşecek temaslarda, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin ele alınması, Suriye başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir."