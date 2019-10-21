Cezaevi firarisini polise çelme takarak kaçıran 4 kişi gözaltına alındı

Dün saat 19:30 sıralarında Canik ilçesi Soğuksu mahallesinde meydana gelen olay şöyle yaşandı;
M.B.'nin peşinden koşmaya başlayan polisler ise Y.E.Ç., T.Y., M.Y. ve M.C.A.'nın engellemesi ile karşılaştı. 4 kişi, polis memurlarını çelme takıp yere düşürmeye çalıştı. Bu sırada, 2 ayrı suçtan yattığı cezaevinden firari olduğu ortaya çıkan M.B. kaçtı.
Polisler, 4 kişiyi, gözaltına alıp Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. 4 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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