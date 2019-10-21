Balık tutarken gözüne saçma isabet etti

Olay, İnegöl'ün Boğazköy barajında meydana geldi. Barajda balık tutan Serkan Meriç (39), silah sesi duydu.
© İHA / AHMET MÜCAHİD KANTARCIOĞLU
Saniyeler sonra kim tarafından ateşlendiği belli olmayan tüfekten çıkan saçma, Meriç'in sağ gözüne isabet etti. Kanlar içinde kalan Meriç, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. G
elen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Meriç, ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Jandarma ekipleri şüpheli ya da şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.
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