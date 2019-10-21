Cem Küçük'ün Hürriyet eleştirisine internette ayar: 'Hükümet ne isterse onu yazıyorlar, onurları yok' ifadesi kaldırıldı

Türkiye yazarı Cem Küçük'ün Hürriyet için kullandığı “Bu medya grubunda çalışanların tamamı muhalif ve Erdoğan düşmanıydı. Onuru olanlar istifa etti, olmayanlar çalışmaya devam ediyor. Kullanışlı olanlar cephede öne sürüldü ve hükümet ne isterse onu yazıyorlar. Çünkü tek gram onurları yok" ifadesi, gazetenin internet sitesinde değiştirildi.