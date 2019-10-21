Cem Küçük'ün Hürriyet eleştirisine internette ayar: 'Hükümet ne isterse onu yazıyorlar, onurları yok' ifadesi kaldırıldı

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, bugün "Hiçbir ahlaki değerin olmayınca" başlığıyla yayımlanan yazısında bazı Hürriyet çalışanlarını eleştirdi ve “Bu medya grubunda çalışanların tamamı muhalif ve Erdoğan düşmanıydı. Onuru olanlar istifa etti, olmayanlar çalışmaya devam ediyor. Kullanışlı olanlar cephede öne sürüldü ve hükümet ne isterse onu yazıyorlar. Çünkü tek gram onurları yok" ifadesini kullandı.
© Fotoğraf : Twitter
Ancak söz konusu ifade, daha sonra gazetenin internet sitesinde "Bu medya grubunda çalışanların tamamı muhalif ve Erdoğan düşmanıydı. Onuru olanlar istifa etti" şeklinde kısaltıldı.
© Fotoğraf : Twitter
Cem Küçük'ün yazısının basılı gazetedeki hali.
Oda TV’de yer alan habere göre Küçük, Twitter hesabında yaptığı paylaşımı da kısa sürede sildi.
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