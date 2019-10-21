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20:28 21 Ekim 2019
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    Şevki Yılmaz

    Eski milletvekili Şevki Yılmaz: Kadının hukukunu Avrupa’da arayanlar ahmaktır

    © İHA /
    Türkiye
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    20. Dönem Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, İstanbul Sözleşmesi olarak anılan Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ne isim vermeden tepki gösterdi. Sözleşmeyle getirilmek istenen sistemi sert sözlerle eleştiren Yılmaz, “Kadının hukukunu Avrupa’da arayanlar ahmaktır” dedi.

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    © Fotoğraf : DHA
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    Olay53.com adlı internet haber sitesinde yer alan habere göre, Zavendikli Mustafa Yıldız Hocaefendi’den övgüyle söz ederek başladığı konuşmasında Şevki Yılmaz, “Güzel ahlakını imrendiğim, buradaki belediye başkanlığı hizmet dönemimde devamlı duasından, tavsiyelerinden yararlandığım, soyadıyla müsemma, Rizemizin yıldızlarından, kanaat önderlerinden, gerçek mürşit, gerçek bir iman Zavendikli Mustafa Efendi Hazretlerinin vefatının 10. Yılında onu anmak, talebelerinin talebelerinin icazet merasiminde bulunmak üzere bugün bir araya geldik” dedi.

    'KUR'AN ÖĞRENİLMESİN DİYE İLKOKULLARI 8 YIL KESİNTİSİZ YAPTILAR'

    Kur'an öğrenilmesin diye ilkokulların 8 yıl kesintisize çıkartıldığını kaydeden Yılmaz, "Ne çileler çekildi Kur'an'ın bugüne kadar ulaşması için. 28 Şubat’tan sonrakine bakın. Eskileri biz görmedik ama bu zulmü 28 Şubat içinde gördük. Ne zulümler Kur'an'a yasak koymak için, Kur'an öğrenilmesin diye ilkokulları 8 yıl kesintisize çıkarttılar ki çocuklar hafızlık yapmasın, 8 yaşından sonra 15 yaşına geçmiş kişi hafız olmaz diye, meslek okullarını bile bizim yüzümüzden katlettiler. İmam Hatip okullarının temeline dinamit lokumu koymaya kalktılar. 10 yaşından küçük çocuğa imam Allah'ın kitabını öğretirse o imama 3 yıl hapis cezası getirdiler. 2 yıl vermiyor 2 yıl verse belki memuriyetine imam olarak dönecek ölene kadar imamlık hakkını ortadan kaldırmak için 3 yıl ceza getirdiler. Tuttu mu tutmadı. Bin yıl savaşacağız diyorlar bin yıl. Öyle diyorlardı o 28 Şubat Batı Çalışma Grubu, yani bermuda çetesi grubu, nerede o çete şimdi. Bin yıl sürecek diyordu Çevik Bir. Sen neredesin Çevik Bir, ben Rize'deyim şimdi. Çatlasanız da patlasanız da Allah’ın nurunu bu ülkede kimse söndüremeyecek. Aslında hastaya kızılmaz mikroba kızılır. Onlar da mikroplandılar bu çarpık eğitim sistemi yüzünden. Batı eğitimi onları da batırdı. Onlar içinde en büyük ilaç, hepimiz için de en büyük ilaç Kur’an-ı hayat kitabı yapabilmek. Kur’an bir reçetedir. Kur’an ölüye indirilmiş bir kitap değildir. Kabirle hiçbir alakası yoktur. Kur’an ölmüş kalpleri diriltmeye gelmiş bir kitaptır” şeklinde konuştu.

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    © AA / Murat Kaynak
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    'BU TÖREN 20 SENE EVVEL OLSAYDI HEPİMİZ HAPİSTEYDİK'

    Yılmaz, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman’a program için salonu tahsis etmesi nedeniyle de teşekkür ederek, “İşte üniversite salonundayız. Değerli rektörüme gerçekten teşekkür ederim bu salonu tahsis ettiler. Ne günlerden ne günlere. 20 sene evvel olsaydı bu tören hepimiz hapisteydik rektörle beraber. Nimetlere şükredin. Nimetlere şükretmezsek Allah azabını getirir. Şimdi bir bir yasakların kalktığı bir dönemdeyiz” diye konuşurken Yılmaz’ın bu sözleri alkış aldı.

    'KADININ HUKUKUNU AVRUPA'DA ARAYANLAR AHMAKTIR'

    Yılmaz, Masonların Müslümanları yıkmak için faaliyetlerini aralıksız sürdürdüklerini vurguladığı konuşmasının devamında aile kavramına dikkat çekerek Masonların aileyi yıkmak için çalıştıklarını kaydederek, “Şimdi aileden bizi yıkmak için yeni oyunları Masonlar ortaya koydular. Bazı kardeşlerim de bu oyuna düşüyorlar. Bizde kadın erkek ayrımı yok hepsi ailedir. Aile, kadın erkekten meydana gelmiştir. Domuzun bile kabul etmediği ahlaksızlığı teşvik eden bir felaket eskiden de vardı ama artırılarak devam ediyor. Bizle çok savaş ediyorlar. Sadece Suriye’deki olay değil ahlak savaşından daha tehlikeli bir savaş yok. Aklımızı başımıza alacağız. Kadının hukukunu Avrupa’da arayanlar ahmaktır. Açık ve net konuşuyorum. Avrupa kim. Terbiyesizlere bak ya. Avrupa’da kadın hakkı arayacaklar. Kadın hakkı dediğiniz Avrupa’da var mı bana sorun. dedi ve kadına haklarını İslam’ın verdiğini örneklerle anlattı.

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    'YAHU NE ZAMAN PEZEVENKLİĞİ SİZ MEDENİYET YAPTINIZ'

    Yılmaz, aile yapısının bozulması için olabildiğince büyük bir felaketin yaşandığı ifade ederek, şunları kaydetti:

    “Şu hale bak ya. Kızın diyor eve dostuyla gelirse saygılı olacaksın. Vay vay vay. Bir de çay ısmarlayalım kavata öyle mi? Allah ıslah etsin ya. Kadın diyor bir dostunu eve getirdi sakın ha kadına el kaldırma hapse girersin diyor. Yahu ne zaman pezevenkliği siz medeniyet yaptınız. Allah’tan korkun ya. Açık ve net konuşuyorum. Derdim olduğu için şehir şehir geziyorum bütün Türkiye’de. Aileyi ayakta tutan erkek kadın birliğini dinamitlediğiniz zaman devlet olmaktan tarihe gömülürsünüz. Onun için savaşın şekli 100 senedir değişti aileden bizi yıkmak istiyorlar: Aile olmadan devlet olur mu?

    Öte yandan Yılmaz Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da şu sözlerle teşekkür etti:

    "Yeniden Kur’an’ın gölgesinde, Resulullahın ahlakının gölgesinde büyük bir Türkiye inşaası için yola çıkmış Tayyip Erdoğan kardeşime ve yardımcılarına Allah’tan burada yardım diliyorum”.

    Etiketler:
    Avrupa Konseyi, Kadına şiddet, İstanbul Sözleşmesi, Şevki Yılmaz
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