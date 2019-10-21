Eski HDP Erzincan İl Başkanı tutuklandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce HDP İl Başkanlığı yapan Ayhan Pakkan'ı gözaltına aldı.

'PKK/KCK üyeleriyle işbirliği yaptığı' belirtilen Pakkan, sorgusunun ardından 17 Ekim günü sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Terör örgütü mensuplarına milis işbirlikçilik yaptığı tespit edilerek, 16.10.2019 tarihinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmış, 17.10.2019 tarihinde çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" ifadeleri yer aldı.