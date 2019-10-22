MHP'li başkan kazara kendisini vurdu

Elinden yaralanan MHP’li ilçe başkanı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Aygün’ün sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
MHP Darıca İlçe Başkanı Adem Emre Aygün, silahını temizlerken kazara ateş alması sonucu yaralandı.
Elinden yaralanan MHP’li ilçe başkanı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Aygün’ün sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)