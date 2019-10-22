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02:39 22 Ekim 2019
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    Bodrum’dan 85 ton çöp çıktı

    © İHA / Eren Ayhan
    Türkiye
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    Muğla’nın Bodrum ilçesinden oluşturulan temizlik timi gün boyu çöp topladı. 85 ton çöp toplayan temizlik timi gördükleri manzara kaşısın da şok oldu.

    © Fotoğraf : Twitter
    Kardeşlerin çöp kavgası kanlı bitti
    Bodrum Belediyesi'nin 'Bodrum'da Doğa Kazanacak' sloganıyla başlattığı temizlik seferberliği devam ediyor.

    Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde yer alan Temizlik İşleri birimi, bahçe ve evsel atıkların toplanması amacıyla Bodrum’un tüm mahallelerinde çalışma başlattı. Ekipler bir günde sadece bir bölgeden 85 ton atık topladı.

    Ortakent Mahallesi’nde 1 iş makinesi, 2 kamyon, 2 kamyonet ve 25 personelden oluşan temizlik timi ile işe koyulan ekipler, sabah saatlerinden itibaren Müsgebi, Yahşi, Gürece ve Yakaköy Mahallelerinde çöp konteynırları dışına, kaldırım üstlerine, yol üzerlerindeki duvar diplerine bırakılan bahçe atıkları, eski ev eşyaları, çuvallar dolusu inşaat molozu, karton, plastiklerden oluşan ve görüntü kirliliğine yol açan çöpleri topladı. Temizlik operasyonunda, belirtilen bölgeden toplanan çöp miktarı 85 ton olunca Belediye ekipleri bile şok oldu.

    Muğla'nın Marmaris ilçesindeki plajda Rus turistin dedektörle arama yapması vatandaşları şaşırttı. Şikayet üzerine plaja gelen zabıta görevlilerinin uyardığı turist, Sahildeki kumlara atılan metal çöpleri dedektör ile temizliyorum. dedi.
    © AA / Marmaris Belediyesi
    Rus turist Marmaris'teki plajda dedektörle arama yaptı: Metal çöpleri temizliyorum
    Sonbaharın gelmesiyle birlikte artan bahçe atıklarının ve eski ev eşyalarının çevre kirliliği oluşturduğunu belirten ekipler, vatandaşın Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne haber vermeleri durumunda bu atıkların ücretsiz olarak belediye tarafından alınacağını vurguladılar.

    Bodrum’un her mahallesi için çöp toplama günlerinin belirlendiğini hatırlatan ekipler, bahçe atıkları için yapılan mıntıka temizliğinin de düzenli olarak her mahallede devam edeceğini bildirdiler.

    Etiketler:
    Temizlik, Çöp, Bodrum, Muğla
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