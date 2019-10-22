Adana’da plastik fabrikasında yangın

Saat 00.30 sıralarında Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi’nde bir plastik fabrikasının depo kısmında çıkan yangını iş yeri çalışanları fark etti ve durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
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Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlatıldı.
Yangında fabrikanın bir kısmının kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.
İtfaiye erleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.
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