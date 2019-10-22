Büyükşehir yasasında 'merkez ve taşra' değişikliği

Büyükşehir Belediyeleri Taslağı'na göre ilçeler merkez ve taşra olarak ikiye ayrılacak. Taşra ilçelerine ayrı bütçe verilecek. Belediye ve bakanlık dışında kimsede imar yetkisi olmayacak. Belediyenin yapmadığı işi valilik yapacak.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre, hazırlıkları süren Büyükşehir Belediyeleri Taslağı, finansman ve etik düzenlemelerin dışında, bu belediyelerin idari yapı ve ilçelerle olan ilişkileri konusunda da yeni düzenlemeler getirecek.

8 ayrı bölümden oluşan taslağın ilgili bölümündeki düzenlemeler şöyle:

"İmar planı hazırlamakta esas yetkili belediye meclisleri olacak. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın resen plan yapma ve kontrol yetkisi olacak. TOKİ, Özelleştirme İdaresi gibi imar yetkisi olan kurumlardan bu yetki alınacak. Bakanlık ise yetkisini okul, kamu binası, kaymakamlık binası yapımı gibi zorunlu hallerde kullanacak.

Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri arasındaki görev ve yetki ihtilafları giderilecek. Belediyeler ‘merkez ve taşra’ olarak ikiye ayrılacak. Merkeze uzak taşra belediyeleri, rutin hizmetlerini yapacak ve buna göre bütçe oluşturulacak. Örneğin zabıta, mezarlık, cenaze, çöp toplama, ilaçlama, otogar gibi hizmetleri taşra belediyeleri kendileri yapacak.

Belediyelerin görevlerini ihmal etmeleri durumunda yeni bir mekanizma kuruluyor. Halkın sağlığı ve esenliğini ilgilendiren konularda, belediye üzerine düşeni yapmazsa, mahkeme, valilik, bakanlığa kadar uzanan uzun süreç kısaltılıyor. Örneğin, bir bölgeye su verilemiyorsa, valilik hizmetin üç gün içinde yapılması için uyarıda bulunacak. Yapılmazsa, doğrudan hizmeti valilik üstlenecek. Bütçesi merkezden sağlanacak ve belediye başkanı hakkında görevi ihmal soruşturma süreci başlatılacak."