Askeri miğferle vurup öldüren astsubay, FETÖ suçlamasından beraat etti

Bursa'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, Ocak ayında 14'ü muvazzaf, 20 asker ile örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen 2 sivil hakkında gözaltı kararı verildi.
Tutuklu bulunan Hancı, ifadesinin ardından FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan da tutuklandı. Bursa 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Hancı’nın yargılanması tamamlandı.
Karar duruşmasına Hancı, avukatı Bünyamin Aygece ve yakınları katıldı. Hancı duruşmada, somut bir iddia bulunmadığını söyleyerek, FETÖ/PDY ile uzaktan yakından bir alakasının olmadığını, iddianamede yer alan suçlamaları kabul etmediği yönündeki savunmasını tekrarladı.
Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından, sanık Hancı hakkında 'Silahlı Terör Örgütü Üyeliği' suçundan cezalandırılması istemiyle açılan davada beraatine karar verdi.
Bu davadan tahliyesine karar verilen Hancı, er Gökhan Kılıç'ı nöbet sırasında başına miğferle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle çarptırıldığı 15 yıl hapis cezası nedeniyle cezaevinde bulunuyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)