Erdoğan Soçi yolunda: Putin ile Suriye'deki meseleleri konuşacağız

- Putin ile Suriye'deki meseleleri konuşacağız.
- 2200 kilometrekarelik alan terörden arındırıldı, 444 kilometrenin terörden temizlenmesini hedefliyoruz.
- ABD'nin bize verdiği sözler tutulmazsa Barış Pınarı Harekatı kaldığı yerden daha büyük bir kararlılıkla devam edecek.
- Vicdan ve vizyon sahibi tüm ülkelerin, Suriyelilerin vatan hasretini sonlandıracak bu projeye destek vermesini bekliyoruz. Yoksa Türkiye 8 yıldır tek başına sırtında taşıdığı bu yükü kaldıramaz.
- Şimdiye kadar İran'ın da katkılarıyla sahada sükunetin sağlanması için çok büyük bir çaba harcadık.
- Türkiye ile Rusya, terörün her türlüsüyle mücadele konusunda hemfikirdir.
Rusya Ziyareti Öncesi Basın Toplantısı https://t.co/hXtMb70U9Q— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 22, 2019
- Barış Pınarı Harekatı, Türkiye'nin güvenliğinin yanında Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini de garanti altına alacaktır.
- Suriye'nin geleceğinde YPG, PKK gibi örgütlere yer yoktur, olmayacaktır.
- Putin ile rejim unsurlarının bulunduğu alanlardaki YPG varlığının sonlandırılması konusunda da görüşmelerde bulunacağız.
- (Macron'un 'Çatışmasızlık süresi uzatılsın' teklifi üzerine) Macron'dan bana böyle bir teklif gelmedi, kendisi zaten bu tür konuları genellikle teröristlerle görüşmeyi tercih ediyor. Bizim bu konudaki muhatabımız Fransa değil ABD'dir.
- 8 yıldır mültecileri ağırlıyoruz. 40 milyar doların üzerinde harcama yaptık, AB sözünü tutmadı.
- Şu anda çekilme devam ediyor. Savunma Bakanımdan aldığım son bilgilere göre 700-800 kişi civarında bir çekilme oldu.
- (Çekilmenin ardından YPG'nin silahları ile ilgili gelen soru üzerine) Çekilirken taşıyabildiklerini taşıyorlar, taşıyamadıkları depolarda kalıyor. Bütün bunlar konusunda biz söylediklerimizin yine arkasındayız. Ankara Sayın Pence ile Pompeo ile yapılan görüşmelerde bu konuların hepsi konuşuldu. Götürebildiklerini götürecekler o ayrı konu, ama kalanları biz toparlayacağız.
- (Avrupa liderleriyle görüşme) Böyle bir planlama yok, ancak Sayın Boris Johnson'la bir görüşmemiz oldu, kendisi bir görüşme teklif etti. Ben de kendilerine bunun yapılabileceğini ancak bir şartım olduğunu söyledim. Bu görüşme İstanbul veya Şanlıurfa ile Gaziantep şehirlerimizden birinde olabilir dedim. Alternatif bir şey istiyorsa da 3-4 Aralık tarihinde Londra'da NATO Liderler Zirvesi'nde de görüşebileceğimizi söyledim ve noktayı böyle koyduk.
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