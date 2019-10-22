Kayıt
11:41 22 Ekim 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Erdoğan Soçi yolunda: Putin ile Suriye'deki meseleleri konuşacağız

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 95
    Abone ol

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Soçi'ye hareket etmeden önce Esenboğa Havalimanı'nda bir basın toplantısı düzenledi. Erdoğan "Putin ile Suriye'deki meseleleri konuşacağız" ifadelerini kullandı.

    Eksen
    'Suriye'deki kriz bundan sonra Esad, Erdoğan ve Putin'in masasında olacak'
    Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde: 

    - Putin ile Suriye'deki meseleleri konuşacağız.

    - 2200 kilometrekarelik alan terörden arındırıldı, 444 kilometrenin terörden temizlenmesini hedefliyoruz.

    - ABD'nin bize verdiği sözler tutulmazsa Barış Pınarı Harekatı kaldığı yerden daha büyük bir kararlılıkla devam edecek.

    - Vicdan ve vizyon sahibi tüm ülkelerin, Suriyelilerin vatan hasretini sonlandıracak bu projeye destek vermesini bekliyoruz. Yoksa Türkiye 8 yıldır tek başına sırtında taşıdığı bu yükü kaldıramaz. 

    - Şimdiye kadar İran'ın da katkılarıyla sahada sükunetin sağlanması için çok büyük bir çaba harcadık. 

    - Türkiye ile Rusya, terörün her türlüsüyle mücadele konusunda hemfikirdir. 

    ​- Barış Pınarı Harekatı, Türkiye'nin güvenliğinin yanında Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini de garanti altına alacaktır. 

    - Suriye'nin geleceğinde YPG, PKK gibi örgütlere yer yoktur, olmayacaktır.

    - Putin ile rejim unsurlarının bulunduğu alanlardaki YPG varlığının sonlandırılması konusunda da görüşmelerde bulunacağız. 

    - (Macron'un 'Çatışmasızlık süresi uzatılsın' teklifi üzerine) Macron'dan bana böyle bir teklif gelmedi, kendisi zaten bu tür konuları genellikle teröristlerle görüşmeyi tercih ediyor. Bizim bu konudaki muhatabımız Fransa değil ABD'dir. 

    - 8 yıldır mültecileri ağırlıyoruz. 40 milyar doların üzerinde harcama yaptık, AB sözünü tutmadı.

    - Şu anda çekilme devam ediyor. Savunma Bakanımdan aldığım son bilgilere göre 700-800 kişi civarında bir çekilme oldu. 

    © AA /
    Rus uzman: Putin ile Erdoğan, Suriye'nin kuzeyine ve Kürt meselesine ilişkin anlaşma yapabilir
    - (İran'ın Barış Pınarı Harekatı açıklaması üzerine) İran'dan gelen bazı açıklamalar gerçekten bende ciddi manada üzüntüye sebep olmuştur. İran aslında 15-20 yıl öncesine varıncaya kadar geçmişine bakarsa, nükleer başlıklı silahlar konusunda Erdoğan'ın İran'la ilgili takındığı tavırları tüm dünya bilir. Biz tüm bu tavrı her şeye rağmen yaptık ama İran'dan bazı çatlak sesler çıkıyor. Sayın Ruhani'den değil, yanındaki mesai arkadaşlarından bazı çatlak sesler çıkıyor. Tabii bunları başta Sayın Ruhani olmak üzere susturmaları gerekirdi. Ve bu, başta şahsım olmak üzere tüm mesai arkadaşlarımı ciddi manada rahatsız etmektedir. Zira biz şu anda Soçi mutabakatının 3 ülkesiyiz, biz bu süreci nasıl yürüteceğiz? Astana'dan başlayan ve Soçi'yle devam eden bu süreçte ortaklık içerisinde bulunan ülkeler birbirine bu şekilde ihanet eder mi? Bu yapılanlar yanlıştır ve bu süreçle ilgili olarak ben kendilerini ciddi manada kınıyorum. 

    - (Çekilmenin ardından YPG'nin silahları ile ilgili gelen soru üzerine) Çekilirken taşıyabildiklerini taşıyorlar, taşıyamadıkları depolarda kalıyor. Bütün bunlar konusunda biz söylediklerimizin yine arkasındayız. Ankara Sayın Pence ile Pompeo ile yapılan görüşmelerde bu konuların hepsi konuşuldu. Götürebildiklerini götürecekler o ayrı konu, ama kalanları biz toparlayacağız. 

    - (Avrupa liderleriyle görüşme) Böyle bir planlama yok, ancak Sayın Boris Johnson'la bir görüşmemiz oldu, kendisi bir görüşme teklif etti. Ben de kendilerine bunun yapılabileceğini ancak bir şartım olduğunu söyledim. Bu görüşme İstanbul veya Şanlıurfa ile Gaziantep şehirlerimizden birinde olabilir dedim. Alternatif bir şey istiyorsa da 3-4 Aralık tarihinde Londra'da NATO Liderler Zirvesi'nde de görüşebileceğimizi söyledim ve noktayı böyle koyduk. 

     

    Etiketler:
    Soçi, Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Rusya, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    ABD'li askerlerin terkettikleri Menbiç'teki hava üssünden bir kare.
    ABD'li askerlerin Menbiç'te terk ettikleri hava üssünden kareler
    Karikatür
    Trump, ABD-İtalya ilişkilerini Antik Roma'ya dayandırdı
    İnfografik
    Barış Pınarı Harekatı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet