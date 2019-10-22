Milli Savunma Bakanlığı: Taciz ve ihlallere karşı meşru müdafaa hakkımız daima geçerlidir

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı kapsamındaki mutabakat çerçevesinde YPG/PKK'lıların bölgeden çıkarılmasına ilişkin sürecin yakından takip edildiği, bölgeden 136 aracın çıkış yaptığı duyuruldu. Açıklamada, "Taciz ve ihlallere karşı meşru müdafaa hakkımız daima geçerlidir" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Yarbay Nadide Şebnem Aktop, düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında varılan mutabakat çerçevesinde YPG/PKK'lıların bölgeden çıkarılmasına ilişkin süreç yakından takip edildiğini ifade eden Aktop, "Bölgeden 136 araç çıktı" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından güvenli bölgenin tesisine yönelik mutabakata tam uyulduğunu vurgulayan Aktop, şöyle konuştu:

"YPG/PKK'lı teröristlerce şu ana kadar 42 taciz/ihlal yapıldı. Taciz ve ihlallere karşı meşru müdafaa hakkımız daima geçerlidir. Yapılan ihlal ve tacizler ABD ile anlık olarak paylaşılmaktadır."

Yarbay Aktop, Barış Pınarı Harekatı başlangıcından bugüne kadar 7 askerin hayatını kaybettiğini, 90 askerin yaralandığını belirtti. Aktop, 775 militanın öldürüldüğünü, 111 yerleşim merkezi ile bin 500 kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığını, 40 adet mayın ve 180 adet EYP’nin imha edildiğini açıkladı.

'SAAT 22.00'DEN SONRA BÖLGEDE TERÖRİST OLMASI HALİNDE ETKİSİZ HALE GETİRİLECEK'

Askeri kaynaklar, basın toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Harekatı durdurma yönünde varılan mutabakatta yer alan sürenin uzatılmasına yönelik bir bilginin olup olmadığı sorulan askeri kaynaklar, süreyle ilgili bir değişikliğin şu an için söz konusu olmadığını ifade ederek, "Saat 22.00'den sonra alandaki mayınların, EYP'lerin temizlenmesi, tünellerin tespit edilmesine yönelik alan kontrolüne devam edeceğiz. Terörist unsurlarla karşılaşılırsa bunlar da etkisiz hale getirilecek" dedi.

Askeri kaynaklar, ağır silahların toplanmasına yönelik ABD ile koordinasyondaki son duruma ilişkin soru üzerine, çalışmaların devam ettiğine işaret etti.

"ABD askerlerin nerelerde kalacağına yönelik ABD tarafından bilgilendirme var mıdır?" sorusuna ise askeri kaynaklar, "Şu an için herhangi bir bilgilendirme yok" karşılığını verdi.