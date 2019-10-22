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13:42 22 Ekim 2019
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    Esenler Otogarı'nda taksicilerin tartışma yaratan 'park ücreti' talebi

    © DHA /
    Türkiye
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    15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda taksicilerin park ücreti almaları tartışma yarattı. Bazı taksicilerin otopark bir saat ücretsiz olmasına rağmen yolculardan 10 TL talep ettiği, vermek istemeyen yolcuları ise almayarak otogar dışına yönlendirdiği belirtilildi.

    © AA /
    Esenler Otogarı'nda ücret tarifesi belli oldu
    15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın (Esenler Otogarı) İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne devriye birlikte otoparklar da İSPARK’a geçti. İSPARK, taksi ve otomobillerden 1 saate kadar park ücreti almıyor. Ancak 1 saatten sonra 8 lira ücret alıyor. Park ücreti ödediklerini belirten bazı taksi sürücüleri ise bunu müşteriye yansıtmaya başladı. Bu yüzden otogarda taksiler ile müşteriler arasında zaman zaman tartışmalar çıktığı kaydediliyor. Otogardan çıkan taksici sürücüleri DHA’nın soruları üzerine park ücretini doğruladı.

    'OTOGARIN TAKSİLERİ OTOPARK VE BAGAJ ÜCRETİ ALIYOR'

    Taksicilerden Yusuf Özkan, ''Şu anda 1 saat ücretsiz. Ben herhangi bir ücret talep etmiyorum, bagaj parası da talep etmiyorum. 1 saatten fazla kaldıysam tamamen bana aittir ve ücreti, aldığım yolcudan kesinlikle talep etmiyorum. Otogarın taksileri otopark ücreti de bagaj ücreti de alıyorlar biz bunu duyduk, yakın mesafelere götürmüyorlar, yüksek fiyat istiyorlar. Biz kesinlikle taksimetremiz ne yazarsa onu alıyoruz '' dedi.

    © AA /
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    'YOLCULARDAN 10 TL ALIYORLARMIŞ'

    Taksici Burhan İvdil de "Bu ücreti isteyenler var. İstememeleri gerekiyor ama 5-10 TL otopark ücreti istiyorlar'' diye konuştu. 1 saat ücretsiz olduğunu ifade eden Mansur İlgün, "Biz istemiyoruz. Kapının girişinde de 'yolcudan bir ücret talep edilemez' diye yazıyor. Duyduğumuz kadarıyla ücret talep ediyorlar. Eskiden 25 dakika ücretsizdi şu an 1 saat ücretsiz ama 10 TL alıyorlarmış binen yolculardan'' diye konuştu.

    'ÇOĞU TAKSİCİ YAPIYOR'

    Taksici Erdal Kendigelen ise, '' Otogar taksileri böyle bir para talep ettiklerini biliyorum. Taksiciler esnaflığa aykırı şeyler yapıyorlar, otogardaki çoğu taksici bunu yapıyor müşteriye karşı. Bizim gibi dışarıdan gelen taksiler böyle bir şey yapmıyor" diyerek ifade etti.

    © DHA /
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    TAKSİCİLER ODASI BAŞKAN VEKİLİ YURT: OTOPARK FİŞİNİ MÜŞTERİLERE GÖSTERSİNLER

    Bu tür tartışmaları kendilerinin de duyduğunu  söyleyen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkan Vekili Veli Yurt, “Yeni İstanbul  Büyükşehir Belediyesi yönetimi, otogarda ücretsiz otopark süresini 1 saate çıkarttı. Otogarda çalışan taksileri giriş çıkışlarda eğer 1 saati geçmezse bekledikleri süre ücret almamaları gerekiyor. Eğer 1 saati geçmişse kaldıkları süre tabii ki çıkışta ücret neyse onu ödemek zorundalar. Dolayısıyla müşteriden bunu talep ediyorlar” dedi.

    'İBB MECLİSİNDEN KARAR ÇIKMASINI BEKLİYORUZ'

    Veli Yurt, “Burada şunu yapmalarını biz Taksiciler Esnaf Odası olarak öneririz;  müşteriyle ters düşmemek için kendileri ödemelerini yaptıklarında bu otopark fişini müşterilerine göstersinler, müşterileriyle aralarında böyle bir tartışma çıkmasın. Böyle bir konuda tartışma çıktığını biz de duyuyoruz. Bizim Taksiciler Esnaf Odası olarak önerimiz doğru olan şeyi yapmalarıdır. Bizim de yetkililerden öğrendiğimiz kadarıyla konu İBB meclisine sunulmuş, bu konuya bir çözüm üretilmesi gerektiğini onlar da düşünüyorlar. Biz de bu konuda kendilerine rica ettik. Çünkü orada çalışan esnafımız bu konuda mağduriyet yaşıyor. Halkımız da tabii ki bu konuda mağdur olmasın. Çünkü bazılarının 1 saatin altında kalsa bile böyle bir para talep ettiği doğrultusunda bize bir bilgi geliyor ama tabii bunun doğruluğunu bizim şu an da orada tespit etmemiz mümkün değil. Bu mağduriyetlerin giderilmesi için iki taraf içinde hem yolcu hem taksi esnafı adına İBB meclisinden bir karar çıkmasını bekliyoruz '' şeklinde konuştu.

    Etiketler:
    Taksici, bagaj, İSPARK, Taksi, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı, Esenler Otogarı
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