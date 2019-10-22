Rektörün kızını dolandırdığı iddia edilen üniversite çalışanı: 'Şikayetin sebebi psikolojik git geller yaşaması'

Koç Üniversitesi'nde Rektör Umran Savaş İnan'ın kızı Ayşe İnan'ı toplamda 1 milyon 150 bin lira alarak dolandırdığı iddia edilen ve o dönem üniversite koordinatörü olan sanık Ramazan K., "Bir kuruş bile para almadım" dedi. Ramazan K., "Şikayetinin sebebinin psikolojik git geller yaşaması olduğunu zannediyorum" ifadesini kullandı.

Koç Üniversitesi'nde Rektör Umran Savaş İnan'ın kızı Ayşe İnan'ı toplamda 1 milyon 150 bin lira alarak dolandırdığı iddiasıyla hakkında dava açılan ve o dönem üniversite koordinatörü olan sanık Ramazan K. hakim karşısına çıktı.

Sanık Ramazan K. "Bir kuruş bile para almadım. Bu durumla suçlanarak her şeyimi kaybettim. Bir insanı alıp onuncu kattan aşağı atmak gibi. Önce yüce Allah'tan sonra sizden adalet istiyorum" dedi.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Ramazan K. katıldı. Şikayetçi Ayşe İnan ise gelmedi.

'ÇOCUĞU İLE İLGİLİ MESELELERDE MÜŞTEKİNİN YANINDA OLDUM'

Sanık Ramazan K. savunmasında, "Koç Üniversitesi'nde 2005 yılından 8 Mart 2019 tarihine kadar çalıştım. Görevim süresince müşteki Ayşe İnan'ın babasıyla çalıştım. Ayşe İnan'ın boşanma davası ve sonraki döneminde rektörün ricasıyla yakın bir diyalog içerisinde olup sorunlarının çözülmesi hususunda yardımcı olmaya çalıştım. Boşandıktan sonra da çocuğu ile ilgili meselelerde müştekinin yanında oldum" dedi.

Müştekinin eski eşinin, çocuk görüşü sırasında koruma polislerine saldırması üzerine önce şikayetçi olduklarını, sonra vazgeçtiklerini söyleyen sanık Ramazan K., dosyada geçen emniyet ve adliye ile ilgili temasına ilişkin hususların, bu şikayetin geri alınması işlemleriyle ilgili olduğunu savundu.

'ADALET İSTİYORUM'

Müştekinin uyuşturucu kullandığı konusunda da herhangi bir bilgisi olmadığını, bu hususu soruşturmada öğrendiğini iddia eden sanık Ramazan K., "Ayşe İnan'dan bir kuruş bile para almadım. Müştekinin bu şekilde beni şikayet etmesinin sebebinin psikolojik git geller yaşaması olduğunu zannediyorum. Aktarılan paralar eski eşimdendir. Banka dekontlarından da görülecektir. 1 milyon TL'yi teminat gösterip bankadan kredi kullandım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Bu durumla suçlanarak her şeyimi kaybettim. Bir insanı alıp onuncu kattan aşağı atmak gibi. Önce yüce Allah'tan sonra sizden adalet istiyorum" diye konuştu.

Sanık Ramazan K. soru üzerine 2019 yılı Ocak ayında yüksek performasından dolayı rektörün talimatıyla hesabına 70 bin TL prim yatırıldığını, yatıran kişi olarak Koç Üniversitesi'nin göründüğünü belirtti.

TANIK: ÜNİVERSİTEDE BU TARZ BİR FİİLİN İŞLENMESİ İHTİMALİ YOKTUR

Koç Üniversitesi'nde 2018 yılının Nisan ayına kadar genel sekreter olarak görev yapan Murat Şakir Halimoğlu duruşmada tanık olarak dinlendi. Tanık Halimoğlu, "Sanık ile müşteki arasında suç oluşturacak herhangi bir iritibat olduğuna dair bilgi sahibi değilim. Ancak duyduğuma göre, Ramazan görevi olmadığı halde ailevi nedenlerden dolayı boşanma aşamasındaki Ayşe İnan'a yardımcı olmuştur. Bizim çalıştığımız üniversitede bu tarz bir fiilin işlenmesi ihtimali yoktur. Üniversitenin denetimi ve çalışma şekli buna imkan bırakmayacaktır" dedi.

SANIK AVUKATLARI ADLİ KONTRÜLÜN KALDIRILMASINI TALEP ETTİ

Sanık Ramazan K.'nın avukatları, müştekinin iddialarının hiçbir dayanağı olmadığını, bu nedenle sanığın adli kontrolünün kaldırılmasını talep ettiler.

'ŞİKAYETİMİZ DEVAM EDİYOR'

Müşteki Ayşe İnan'ın avukatı ise, "Sanıktan şikayetimiz devam ediyor. Ayrıca müvekkilimin ailevi durumunu göz önünde bulundurarak basın gizliliği talep ediyorum. Bir sonraki celse sanık hakkında yazılı beyanda bulunacağız" şeklinde konuştu.

© AA / Emin Sansar Soylu'nun adını kullanan dolandırıcı tutuklandı

Mahkeme heyeti, usulüne uygun davetiye tebliğine rağmen duruşmaya gelmeyen müşteki Ayşe İnan ve tanıklık için çağrılan babası Umran Savaş İnan'ın zorla getirilmesine karar verdi. Basın gizliliği talebinin şartlar oluşmadığından reddeden heyet, sanık Ramazan K. hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasına hükmetti.

Tanık Umran Savaş İnan'ın 14 Kasım 2017-24 Eylül 2019 tarihleri arasındaki hesap ekstresinin istenmesi için bankaya müzekkere yazılmasına da karar veren heyet, duruşmayı erteledi.