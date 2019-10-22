Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Trump'ın mektubuyla ilgili 7 soru: ABD'liler duyurmasaydı üstünü mü örtecektiniz?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sözlerine işçilere yönelik olarak kullandığı "Nerede bir dert nerede bir sorun varsa ben ya da arkadaşlarım yanınızda olacak. Biz siyaseti halka hizmet için yapıyoruz. Birileri siyaseti köşeyi dönmek için yapıyor. Herkese hakkını teslim etmek gerekiyor" ifadesiyle başlayan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'PARA YİYENLERİN HAKKINI MI SAVUNACAĞIZ? NEREDE BU PARA?'

Şehitler hepimizin onurudur, şehitlere saygı duymak hepimizin görevidir, inancımız da, siyasi duruşumuz da bunu emreder. 15 Temmuz şehitleri için toplanan 309 milyon lira nereye gitti? 15 Temmuz'u bayram kabul ederler, güzel bayram derler, 15 Temmuz için para topladın? Nerede bu para? Cevap yok. Bu soruyu sorma... Niye sormayayım? Hangi gerekçeyle sormayacağım? Şehidin hakkını hukukunu savunmayacağım da, gazilerin hakkını hukukuun savunmayacağım da para yiyenlerin hakkını mı savunacağım? Nerede bu para?

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'BİR BABANIN TERS KELEPÇEYLE GÖTÜRÜLMESİ HANGİ VİCDANDA VARDIR?'

Hala sözde 'adalet geldi'. Hala şafak baskınları yapılıyor. Sabahın köründe insanların evi basılır mı ya? Telefon edersin gelir. Şafak baskını yapıyor, tutukluyorsunuz. Gözaltına alıyorsunuz. Bunun adı işkencedir. Açarsınız telefonu, 'Şu saatte gel kardeşim, ifadeni alacağız.' Geliyorsa gelir. Neden ailenin gözü önünde, bir babanın ters kelepçeyle götürülmesi hangi vicdanda vardır? O çocukların bunu görmesi doğru mudur acaba? Biz buna isyan ediyoruz arkadaşlar.

Bakın örnek veriyorum, Demokrasi İçin Birlik bir toplantı yapmak istiyor. 'Yasak' diyorlar. Hrant Dink Vakfı Kayseri'de yasaklıyorlar, 'Tamam Şişli'de yapalım' diyorlar. 'Yok, yapamazsınız.' Hangi adalet, hangi reformdan bahsediyorsunuz. Hakimin vicdanı olmadan o ülkeye adalet gelmez. Hakim emri saraydan alıyorsa o ülkeye adalet gelmez. Önemli olan hukukun üstünlüğüdür, insan haklarıdır.

'TARAFSIZSAN TARAFSIZ KALACAKSIN'

1 yılda 26 milyon 115 kişiye Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma başlatılmış, 4 milyon kişiye de dava açılmıştır. AK Parti Genel Başkanı'nı eleştirmeyecek mi bir insan? Eleştirirsen eleştiremezsin... Niye? Cumhurbaşkanı. 'Tarafsız davranacağım' diye yemin etti. Tarafsızsan tarafsız kalacaksın. Bizi de eleştiriyorlar. Sonuçta vatandaş düşüncesini bir şekilde açıklamak zorunda.

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Saray sosyetesinin başındaki zat diyor ki; her üniversite mezunu iş bulacak diye bir şey yok. Doğrudur, ama saray için doğrudur. Lale Devri yaşıyorlar. Onlar için iş ihaledir. Onun için gideceksin iş arayacaksın, KPSS sınavına gireceksin... Devlette mi çalışmak istiyorsunuz? Özel bir yerden alırlar, başlatırlar, bir bakarsınız bir haftada devletin en önemli görevlerine gelmişsiniz. Bu saray için geçerlidir, peki garibanlar ne yapacak? Her üniversite bitiren iş bulacak diye bir şey yok diyorsun. Senin çocukların için geçerli, partililerin için geçerli ama bu fakir fukara için geçerli değil.

'BU MİLLET ARTIK ETİ GRAMLA ALIYOR'

Bunların kanundan da haberi yok, Anayasa'dan haberi yok. Çalışma hakkı ve görevi... Bakın devlet, çalışanların hayat seiyesini yükseltmek, çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önleyecek ortam yaratmak ve gerekli tedbirleri almak... Bu tedbirler alınıyor mu? Saraydaki kimse işsizlik çekmiyor. Hepsinin keyfi yerinde. İşsizliğin ne olduğunu biliyorlar mı? Saray sosyetesi, bir kişinin işsiz olması halinde mutfaktaki yangından haberi var mı? Bu millet artık eti gramla alıyor, acaba saray sosyetesi bunu biliyor mu?

© AA / Türkiye Kasaplar Federasyonu: Ete zam yok, bir-iki ay da kesinlikle olmayacak

'MİLLET SİGARA İÇMESE SENİN BÜTÇE AÇIĞIN DAHA DA ARTACAK'

© Fotoğraf : Twitter Sözcü yazarı Çölaşan: Bu iktidarın sigara ile mücadelesini takdirle izliyorum ve getirilen yasakların arkasındayım

Süleyman Şah türbesini kendi topraklarımızdan kaçırmak zorunda kaldık. Ar damarı olan utanır. Kendi vatanından Süleyman Şah türbesini kaçırıyorsun, bunu da büyük bir başarı olarak satıyorsun. Ya kendi toprağından kaçan adam ne zaman kahraman olmuş? 40 milyar dolar Suriyelilere para harcadılar. Yetmemiş beyefendi hala diyor ki 'Gerekirse daha da harcarız.' E buyur harca, o ödemiyor ki, saray da ödemiyor. Kim ödüyor? 82 milyon vatandaş. Vatandaşın cebiyle kahramanlık edebiyatı yapıyor. E harca bakalım, harca. Zaten saray kara delik, ha bire para yutuyor. Devletin itibarını da sıfırladılar. Kimsenin dikkate aldığı yok.

'ERDOĞAN ONU YANINA OTURTUYOR, ÇÜNKÜ EZİK'

'Ben Trump’la görüşürüm, heyetle görüşmem' dedi. Görüştü. O masaya oturdu. Cumhurbaşkanlığı forsunun önünde ABD Başkan Yardımcısı ile eşit konuma oturdukları fotoğraf beni rahatsız etti. Mütekabiliyet dediğimiz bir kural vardır. Oturması gereken yer Fuat Oktay’ın karşısı. Erdoğan onu yanına oturtuyor çünkü ezik.

'ERDOĞAN 'EY TRUMP, VERİLMEYECEK TEK KURUŞ HESABIM YOKTUR' DİYECEKTİ'