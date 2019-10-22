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15:35 22 Ekim 2019
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    Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Trump'ın mektubuyla ilgili 7 soru: ABD'liler duyurmasaydı üstünü mü örtecektiniz?

    © AA /
    Türkiye
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak kaleme aldığı mektubu değerlendirdi. Mektuba ilişkin olarak Erdoğan'a 7 soru yönelten Kılıçdaroğlu, "Bu mektubu Amerikalılar kamuoyuna duyurmasaydı üstünü örtecek, sessiz mi kalacaktınız?" dedi.

    Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter
    © AA /
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

    Sözlerine işçilere yönelik olarak kullandığı "Nerede bir dert nerede bir sorun varsa ben ya da arkadaşlarım yanınızda olacak. Biz siyaseti halka hizmet için yapıyoruz. Birileri siyaseti köşeyi dönmek için yapıyor. Herkese hakkını teslim etmek gerekiyor" ifadesiyle başlayan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    'PARA YİYENLERİN HAKKINI MI SAVUNACAĞIZ? NEREDE BU PARA?'

    • Şehitler hepimizin onurudur, şehitlere saygı duymak hepimizin görevidir, inancımız da, siyasi duruşumuz da bunu emreder. 15 Temmuz şehitleri için toplanan 309 milyon lira nereye gitti? 15 Temmuz'u bayram kabul ederler, güzel bayram derler, 15 Temmuz için para topladın? Nerede bu para? Cevap yok. Bu soruyu sorma... Niye sormayayım? Hangi gerekçeyle sormayacağım? Şehidin hakkını hukukunu savunmayacağım da, gazilerin hakkını hukukuun savunmayacağım da para yiyenlerin hakkını mı savunacağım? Nerede bu para?
    • © AA / Utku Uçrak
      Adalet Bakanı Gül: 2019 yılını yargıda milat olarak belirledik
      Vicdan sahibi olan herkes adaleti yüreğinin bir köşesinde tutar. Adalet üzerine insanoğlu düşüncelerini ifade eder. Herkesin bir görevi, herkesin bir hakkı hukuku vardır. Geçen hafta parlamentoda adalet reformunun birinci bölümü Meclis'te kabul edildi. Devletin dini adalettir. Adalet üzerine insanoğlu düşüncelerini ifade eder. Canlı olan her şeyin hakkı ve hukuku vardır. Onu koruyacak olan da bizler, insanlardır. Düzenleme geldi diye adalet geldi diye bir şey yok. Adaleti mumla arıyoruz. Adalet bu ülkeye gelene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

    'BİR BABANIN TERS KELEPÇEYLE GÖTÜRÜLMESİ HANGİ VİCDANDA VARDIR?'

    • Hala sözde 'adalet geldi'. Hala şafak baskınları yapılıyor. Sabahın köründe insanların evi basılır mı ya? Telefon edersin gelir. Şafak baskını yapıyor, tutukluyorsunuz. Gözaltına alıyorsunuz. Bunun adı işkencedir. Açarsınız telefonu, 'Şu saatte gel kardeşim, ifadeni alacağız.' Geliyorsa gelir. Neden ailenin gözü önünde, bir babanın ters kelepçeyle götürülmesi hangi vicdanda vardır? O çocukların bunu görmesi doğru mudur acaba? Biz buna isyan ediyoruz arkadaşlar. 
    • Bakın örnek veriyorum, Demokrasi İçin Birlik bir toplantı yapmak istiyor. 'Yasak' diyorlar. Hrant Dink Vakfı Kayseri'de yasaklıyorlar, 'Tamam Şişli'de yapalım' diyorlar. 'Yok, yapamazsınız.' Hangi adalet, hangi reformdan bahsediyorsunuz. Hakimin vicdanı olmadan o ülkeye adalet gelmez. Hakim emri saraydan alıyorsa o ülkeye adalet gelmez. Önemli olan hukukun üstünlüğüdür, insan haklarıdır.

    'TARAFSIZSAN TARAFSIZ KALACAKSIN'

    • 1 yılda 26 milyon 115 kişiye Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma başlatılmış, 4 milyon kişiye de dava açılmıştır. AK Parti Genel Başkanı'nı eleştirmeyecek mi bir insan? Eleştirirsen eleştiremezsin... Niye? Cumhurbaşkanı. 'Tarafsız davranacağım' diye yemin etti. Tarafsızsan tarafsız kalacaksın. Bizi de eleştiriyorlar. Sonuçta vatandaş düşüncesini bir şekilde açıklamak zorunda. 
    • Şehit Yüzbaşı Alkan son yolculuğuna uğurlandı
      © AA / Murat Anıl
      KHK ile ordudan atılan Yarbay Mehmet Alkan: Öfkem volkan gibi kabarıyor, onlarla hesaplaşmak istiyorum
      KHK ile 125 bin 687 kişi devletten ihraç edildi. İhraçların ardından FETÖ borsası kuruldu. Kayınpederi olanlar dışarıda, garibanlar içeride. Siyasi akrabaya göre adalet dağıtıyorlar.
    • Saray sosyetesinin başındaki zat diyor ki; her üniversite mezunu iş bulacak diye bir şey yok. Doğrudur, ama saray için doğrudur. Lale Devri yaşıyorlar. Onlar için iş ihaledir. Onun için gideceksin iş arayacaksın, KPSS sınavına gireceksin... Devlette mi çalışmak istiyorsunuz? Özel bir yerden alırlar, başlatırlar, bir bakarsınız bir haftada devletin en önemli görevlerine gelmişsiniz. Bu saray için geçerlidir, peki garibanlar ne yapacak? Her üniversite bitiren iş bulacak diye bir şey yok diyorsun. Senin çocukların için geçerli, partililerin için geçerli ama bu fakir fukara için geçerli değil. 

    'BU MİLLET ARTIK ETİ GRAMLA ALIYOR'

    • Bunların kanundan da haberi yok, Anayasa'dan haberi yok. Çalışma hakkı ve görevi... Bakın devlet, çalışanların hayat seiyesini yükseltmek, çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önleyecek ortam yaratmak ve gerekli tedbirleri almak... Bu tedbirler alınıyor mu? Saraydaki kimse işsizlik çekmiyor. Hepsinin keyfi yerinde. İşsizliğin ne olduğunu biliyorlar mı? Saray sosyetesi, bir kişinin işsiz olması halinde mutfaktaki yangından haberi var mı? Bu millet artık eti gramla alıyor, acaba saray sosyetesi bunu biliyor mu?
    • © AA /
      Türkiye Kasaplar Federasyonu: Ete zam yok, bir-iki ay da kesinlikle olmayacak
      Üretmez borçla geçinirseniz Trump'ın tweetlerine maruz kalırsınız. 82 milyonu tefeciye teslim ettiler. Bu kadar milyar dolar tefecilere faiz verilmez. O milyar dolarlarla fabrika kurulsaydı ne olurdu? On binlerce kişi iş sahibi olurdu. Hiçbir devlet başkanı da kalkıp Türkiye'yi ekonomisi üzerinden vurmayacaktı, eleştirmeyecekti. Yuları kaptırdılar. Tefecilere yuları kaptırdılar. Yuları kaptırırsan atların nereye gideceğini sen değil yuları tutan gösterir.

    'MİLLET SİGARA İÇMESE SENİN BÜTÇE AÇIĞIN DAHA DA ARTACAK'

    • Emin Çölaşan
      © Fotoğraf : Twitter
      Sözcü yazarı Çölaşan: Bu iktidarın sigara ile mücadelesini takdirle izliyorum ve getirilen yasakların arkasındayım
      Tüm bunlar dururken bunların uğraştığı bir şey. 'Arabada sigara içmeyeceksin.' Sana ne kardeşim, araba benim. Senin başka derdin yok mu? Milletin mutfağında yangın var. Şimdi tutturdular sigara haramdır. Millet sigara içmese senin bütçe açığın daha da artacak. 
    • Süleyman Şah türbesini kendi topraklarımızdan kaçırmak zorunda kaldık. Ar damarı olan utanır. Kendi vatanından Süleyman Şah türbesini kaçırıyorsun, bunu da büyük bir başarı olarak satıyorsun. Ya kendi toprağından kaçan adam ne zaman kahraman olmuş? 40 milyar dolar Suriyelilere para harcadılar. Yetmemiş beyefendi hala diyor ki 'Gerekirse daha da harcarız.' E buyur harca, o ödemiyor ki, saray da ödemiyor. Kim ödüyor? 82 milyon vatandaş. Vatandaşın cebiyle kahramanlık edebiyatı yapıyor. E harca bakalım, harca. Zaten saray kara delik, ha bire para yutuyor. Devletin itibarını da sıfırladılar. Kimsenin dikkate aldığı yok.

    'ERDOĞAN ONU YANINA OTURTUYOR, ÇÜNKÜ EZİK'

    • 'Ben Trump’la görüşürüm, heyetle görüşmem' dedi. Görüştü. O masaya oturdu. Cumhurbaşkanlığı forsunun önünde ABD Başkan Yardımcısı ile eşit konuma oturdukları fotoğraf beni rahatsız etti. Mütekabiliyet dediğimiz bir kural vardır. Oturması gereken yer Fuat Oktay’ın karşısı. Erdoğan onu yanına oturtuyor çünkü ezik.

    'ERDOĞAN 'EY TRUMP, VERİLMEYECEK TEK KURUŞ HESABIM YOKTUR' DİYECEKTİ'

    • © AP Photo / Alex Brandon
      Trump: İki gün çatışmamış olsalar Türkiye ateşkesi kabul eder miydi bilmiyorum
      ABD sopa gösterdi 'mal varlığını araştıracağız' diye. Erdoğan'ın aslan kesilmesini beklerdim, arada yapıyor ya... 'Ey Trump, sen benim mal varlığımı mı araştıracaksın? Araştırmazsan namertsin. Verilmeyecek tek kuruş hesabım yoktur' diyecekti. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bizi bu kadar aşağılayan bir mektup gelmedi. Johnson'un mektubunu hatırlıyorsunuz değill mi? 'Yeni bir dünya kurulur, o dünyada Türkiye yerini alır' diyordu. İşte İnönü budur. Allah aşkına bu mektubu nasıl hazmettiniz? Nasıl kozlar var ABD'nin elinde ki bunu yalayıp yuttular? Mal varlığıyla ilgili mi, başka bir şey mi? 'Sorunlarını çözmek için çok uğraştım' diyor Trump. Özel sorunlar mı, ailevi sorunlar mı, finansal sorunlar mı? Hangi sorunları çözmek için uğraşır Trump. Bütün partiler tepki gösterdi, AK Parti'den tık yok. Ve 18'inde açıklama yapıyor Erdoğan, 'Elbette bunu unutmadık. Bizim karşılıklı olan sevgi saygımız da bunları sürekli olarak gündemde tutmaya müsaade etmiyor.' Adamda mide olur ya, nasıl kaldırdınız? Vakti ve saati ne zaman gelecek bekliyoruz. O mektup bütün devletlerin arşivine girdi.
    • Hillary Clinton
      © REUTERS / Jonathan Ernst
      Clinton, Trump'ın Erdoğan'a mektubunu trolledi
      Ülkücü kardeşim bunlara alet olmayacaksın, bunların ipiyle kuyuya inmeyeceksin. Bu benim cumhurbaşkanım değil, sen çıkıp desene 'Benim mal varlığım açıktır, ben bunu beyan ettim. Dünyanın bir yerinde bana ve aileme ait beş kuruş bulursanız hesabını veririm' diyemiyorsun. Bu mektupla ilgili hala suskunluğunu koruyor. Şimdi ben 7 soru soruyorum. 
    1. Hiçbir şekilde diplomatik teamüllere uymayan ve hakaret dolu ifadeler içeren bu mektubu 'Bu üslup kabul edilemez' diyerek neden iade etmediniz?
    2. Okuduğunuzda bu ifadeleri nasıl hazmettiniz? Neden ve hangi korku, endişe ve ruh haliyle bu mektubu kabul ettiniz?
    3. Hakaretler içeren mektubu anında iade etmediğiniz gibi, kamuoyundan da gizlediniz. Neden?
    4. Bu mektubu Amerikalılar kamuoyuna duyurmasaydı üstünü örtecek, sessiz mi kalacaktınız?  
    5. Hakaretler içeren mektubun üstünü artık örtemeyeceğinize göre, milletin onurunu nasıl kurtaracak ve bu yakışıksız üsluba Türkiye ve ABD arşivlerine girecek şekilde nasıl cevap vereceksiniz? 
    6. 'Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak' T.C. Cumhurbaşkanlarının anayasal görevidir. 82 milyonun huzurunda ettiğiniz yemini hatırlıyor musunuz?
    7. Ettiğiniz yeminde bahsi geçen 'namus ve şeref' kavramları sizin için neyi ifade etmektedir? 

     

    Etiketler:
    Suriyeli, soru, Mektup, Donald Trump, ABD, Siyaset, TBMM, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP
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