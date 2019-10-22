Şişli-Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda intihar girişimi

Şişli-Mecidiyeköy metro durağında raylara atladığı belirtilen bir kadın yaşamını yitirdi. Olay nedeniyle metro durağı kapandı. Seferler Yenikapı-Osmanbey ve Levent-Hacıosman arasında yapılıyor.

DHA’nın aktardığı habere göre olay saat 13.10'da Şişli-Mecidiyeköy metro durağında meydana geldi. Durakta bekleyen bir kadın kendini raylara attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay nedeniyle metro seferleri Şişli-Mecidiyeköy durağında durduruldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekiplerin çalışmaları devam ederken, metro durağı kapatıldı. Seferler Yenikapı-Osmanbey ve Levent-Hacıosman arasında yapılıyor.

Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda ise, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında geçici bir süre seferlerimiz Yenikapı-Osmanbey ve Levent-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır. Sefer yapılamayan Osmanbey-Levent istasyonları arasında İETT, ücretsiz otobüs seferi yapmaktadır" denildi.

​Daha sonra yapılan ayrı bir açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Mecidiyeköy/Şişli istasyonunda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Osmanbey-Levent istasyonları arasında hizmet verilememektedir. Mecidiyeköy/Şişli ve Gayrettepe istasyonları işletmeye kapatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

#MetroDuyuru #M2

M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Mecidiyeköy/Şişli istasyonunda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Osmanbey-Levent istasyonları arasında hizmet verilememektedir. Mecidiyeköy/Şişli ve Gayrettepe istasyonları işletmeye kapatılmıştır. https://t.co/UOGQ1mohCb — Metro İstanbul (@metroistanbul) October 22, 2019

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