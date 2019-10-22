AYM, polis müdahalesinde yaralanan iki öğretmen için hak ihlali kararı verdi

Ankara'da 2013'te Öğretmenler Günü nedeniyle bir sendikaya bağlı grup, Tandoğan Meydanı'nda toplandı ve Kızılay'a kadar yürüdü.
Bu müdahale sırasında bir öğretmen gaz kapsülünün sol ayağına isabet etmesiyle yaralandı, bir öğretmen de tazyikli suyun etkisiyle baygınlık geçirdi. Yaralanan öğretmenler, kolluk görevlileri hakkında şikayette bulundu.
Olaya ilişkin soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kovuşturmaya yer olmadığına hükmetti.
Öğretmenlerin yaptığı itiraz ise Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğince reddedildi. Bunun üzerine, iki öğretmen Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.
YÜKSEK MAHKEME'DEN YENİDEN SORUŞTURMA KARARI
İnsan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele ve eziyet yasağının, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine hükmeden Yüksek Mahkeme, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden soruşturma yapılmasına karar verdi.
Tandoğan Meydanı'nda toplanan ve Kızılay'a kadar yürüyen başvurucuların, barışçıl olmayan bir tutum içinde olduklarına, suç işlediklerine, kurulan barikatlara, kolluk görevlilerine saldırdıklarına yönelik tespitin bulunmadığına işaret edilen kararda, başvuruculara karşı kullanılan gücün gerekli olmadığına dikkat çekildi.
Kararda, müdahale sonrasında bir başvurucuda kemik kırığı oluştuğu hatırlatılarak, bunun da kullanılan gücün orantılılıktan uzak olduğunu gösterdiği kaydedildi.
'MÜDAHALENİN ORANTILI OLMAKTAN UZAK OLDUĞU GÖRÜLMEKTEDİR'
"Başvurucuların barışçıl olmayan eylemler içinde yer aldıkları yönünde soruşturma evrakına yansıyan bir bilgi ya da belge olmadığı gibi kolluk görevlilerine aktif bir direnme sergiledikleri yönünde delil elde edilemediği de kovuşturmaya yer olmadığına dair kararda belirtilmiştir. Şu halde kolluk görevlilerince toplantıya güç kullanımı ile yapılan müdahalenin, başvurucuların toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı açısından zorunlu bir sosyal ihtiyaca karşılık geldiği söylenemeyecektir. Müdahale sonucunda başvurucularda meydana gelen yaralanmaların düzeyine bakıldığında müdahalenin orantılı olmaktan uzak olduğu görülmektedir. Bu durumda zorunlu bir sosyal ihtiyacı karşılamayan ve orantılı da olmayan müdahale, demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun değildir."
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