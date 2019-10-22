Şakalaşmak için aracını arkadaşlarının üzerine sürdü, gözaltına alındı

Eskişehir'de şakalaşmak için arkadaşlarının üzerine aracını süren genç gözaltına alınarak, 'kasten yaralamaya teşebbüs' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçlarından hakkında işlem başlatıldı.

Eskişehir'de 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'nda, kullandığı pikabı arkadaşlarının üzerine süren 18 yaşındaki İ.D., polis tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan İ.D. hakkında 'kasten yaralamaya teşebbüs' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçlarından işlem başlatıldı.

Bir aracın ön kamerasının kaydettiği görüntülerde İ.D'nin, tramvay yolunda yürüyen arkadaşlarının üzerine aracıyla gittiği, daha sonra yaptığı ani manevrayla önce farklı bir aracı tehlikeye düşürdüğü, ardından tanımadığı iki kişinin daha üzerine aracı sürdüğü görülüyor.