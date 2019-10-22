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17:27 22 Ekim 2019
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    Metro ücretine yapılan zam protestolarının şiddet olaylarına dönüşmesiyle Şili'de, demokrasinin yeniden tesis edildiği 1990'dan bu yana en zor dönemlerden biri yaşanıyor.

    Türkiye'den Şili'ye seyahat uyarısı

    © REUTERS / RODRIGO GARRIDO
    Türkiye
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    Dışişleri Bakanlığı, Şili'de yaşayan veya ülkeye turist olarak giden Türk vatandaşlarının, yaşanan protestolar ve kitlesel eylemlerden uzak durmaları ve bulundukları ortamda dikkatli olmaları tavsiyesinde bulundu.

    Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan 'Şili için seyahat uyarısı'nda, ülkede yaşanan gelişmelerle bağlantılı olarak, başta başkent Santiago olmak üzere çeşitli şehirlerinde protesto gösterileri ve kitlesel eylemler düzenlendiği, her bölgenin şartları dikkate alınarak Şili makamlarınca olağanüstü hal uygulandığı ve bazı şehirlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği hatırlatıldı.

    Şili'nin başkenti Santiago'da başlayan ve şiddet olaylarına dönüşerek ülkeye son yılların en zor dönemini yaşatan protestolar, hükümetin geri adım atmasına rağmen durulmuyor.
    © REUTERS / IVAN ALVARADO
    Şili'de sokağa çıkma yasağına rağmen protestolar sürüyor: 3 kişi hayatını kaybetti, 960 kişi tutuklandı
    Seyahat uyarısında şu ifadeler yer aldı:

    "Şili'de yaşayan veya bu ülkeye turist olarak gelmiş olan vatandaşlarımızın bu tür gösterilerden ve kalabalık gruplardan uzak durmaları, bulundukları ortamlarda dikkatli hareket etmeleri tavsiye olunmaktadır.

    Özellikle Santiago Uluslararası Havaalanında sefer iptalleri nedeniyle yaşanan sorunlar ile şehir içi ve şehirler arası ulaşımda yaşanan sıkıntılar dikkate alınarak, önümüzdeki günler için Şili'ye seyahat planı yapan vatandaşlarımızın zorunlu bir sebep bulunmadığı takdirde bu planlarını gözden geçirmelerinde yarar görülmektedir. Vatandaşlarımızın Santiago Büyükelçiliğimizin sosyal medya hesaplarını yakından takip etmeleri yararlı olacaktır." 

    Santiago'nun en önemli ulaşım aracı metroya, belirli saatler arasında uygulanmak üzere yüzde 4 zam yapılmasına karşı hafta başında metroda 'turnikeden atlama' şeklinde başlayan protestolar, önceki gün güvenlik güçlerinin, turnikeden atlayan ve ücret ödemeden geçenleri güç kullanarak çıkarmasıyla şiddet olaylarına dönüşmüştü.

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    Etiketler:
    Olağanüstü Hal, Eylem, Protesto, Dışişleri Bakanlığı, Seyahat uyarısı, Şili, Santiago
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