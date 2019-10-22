Sağlık Bakanı Koca: Sahada yeterli personelimiz ve teçhizatımız mevcut

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. 'Barış Pınarı Harekatı' sırasında silahının ateş almasıyla yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu için GAP Havalimanı'nda düzenlenen törene katılan Bakan Koca, daha sonra harekat sırasında yaralananları Akçakale Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.
'SURİYELİ MİSAFİRLERİN EVLERİNE DÖNÜŞÜNÜ KOLAYLAŞTIRACAĞIZ'
Harekat kapsamında görevlendirilen sağlık personeliyle ilgili bilgiler veren Koca, şunları söyledi:
Hem insani sorumluluğumuzun gereği olarak hem de Suriyelilerin kendi topraklarına dönüşünü kolaylaştırmak üzere sağlık hizmetini sınırın diğer tarafına taşıdık. Şu anda toplam 653 yataklı 6 hastanemiz Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde hizmet veriyor. Azez'de 200 yataklı Vatan Hastanesi'nin tadilatında da son aşamaya geldik. Ayrıca 47 sağlık ocağımız ve 112 acil altyapımız da mevcut. Amacımız, 'Barış Pınarı Harekatı'yla teröristlerden temizlenen bölgelerde de benzer hizmeti sağlayabilmek. Bu yönde planlamalarımızı yapıyoruz. Bu sayede bölge halkının sağlık hizmetlerine kolay erişimini sağlayacağız ve Suriyeli misafirlerin evlerine dönüşünü de kolaylaştırmış olacağız."
'HİÇBİR ÜLKE, SINIRINDA TERÖR TEHDİDİNE MÜSAADE ETMEZ'
"Sınırımızın hemen dibinde, vatandaşlarımızın güvenliği açısından ne kadar büyük bir tehdit olduğunu bir kez daha müşahede etmiş olduk. Dünyada hiçbir ülke, sınırında böyle bir terör tehdidine müsaade etmez. Evleri, hastaneleri hedef alacak kadar yakınında bir terör örgütünün barınmasına kimse izin vermez. Akçakale, Ceylanpınar ve Nusaybin devlet hastanelerimize ve yakınlarına onlarca havan mermisi düştü. Hatta Nusaybin Devlet Hastanemizin camları kırıldı, hastanenin bir bölümü zarar gördü. Hastalarımızın etkilenmemesi adına ameliyathane ve poliklinik hizmetleri bir süre bodrum katta sürdürüldü. Hastanelerimizi hedef alan tüm bu girişimlere ve tehditlere rağmen hekimlerimiz ve hastane personelimiz büyük bir özveri ve cesaretle görevlerine devam etti. Sağlık hizmetleri tek bir dakika bile kesintiye uğramadı. Huzurlarınızda canını hiçe sayarak görev yapan tüm çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Sahada yeterli personelimiz ve teçhizatımız mevcut. İhtiyaç duyulursa en hızlı şekilde destek temin etmek üzere hazırlıklarımızı da tamamladık."
Bakan Koca, açıklamalarının ardından incelemelerde bulunmak üzere Ceylanpınar'a hareket etti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)