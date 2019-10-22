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17:27 22 Ekim 2019
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    Sağlık Bakanı Koca: Sahada yeterli personelimiz ve teçhizatımız mevcut

    © DHA /
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye’den Suriye’ye Barış Pınarı Harekatı (352)
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Barış Pınarı Harekatı sırasında görev yapan personelle ilgili olarak açıklamalarda bulundu ve "Sahada yeterli personelimiz ve teçhizatımız mevcut. İhtiyaç duyulursa en hızlı şekilde destek temin etmek üzere hazırlıklarımızı da tamamladık" dedi.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. 'Barış Pınarı Harekatı' sırasında silahının ateş almasıyla yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu için GAP Havalimanı'nda düzenlenen törene katılan Bakan Koca, daha sonra harekat sırasında yaralananları Akçakale Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.

    Barış Pınarı Harekatı – TSK – Türk askeri
    Milli Savunma Bakanlığı
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    Yaralılarla görüşen ve sağlık durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi alan Bakan Koca, hastane çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulundu. Harekatın başlamasının ardından üstün gayret göstererek, fedakarlık yapan sağlık personellerine teşekkür eden Koca, "Türkiye Cumhuriyeti olarak 'Barış Pınarı Harekatı' ile terör örgütlerinin varlığına son vermeyi, bölgeye huzur ve barış getirmeyi, vatandaşlarımızın güvenliğini temin etmeyi ve ülkemize sığınarak canlarını kurtarabilmiş misafirlerimizin evlerine dönüşünü sağlamayı hedefliyoruz. Sağlık Bakanlığı olarak operasyon öncesinde bizler de hazırlıklarımızı yaptık ve hem Mehmetçiğin hem de vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinin karşılanması için tüm imkânlarımızı seferber ettik" dedi. 

    'SURİYELİ MİSAFİRLERİN EVLERİNE DÖNÜŞÜNÜ KOLAYLAŞTIRACAĞIZ'

    Harekat kapsamında görevlendirilen sağlık personeliyle ilgili bilgiler veren Koca, şunları söyledi:

    Acil servis, hastane
    © AA /
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    "Harekatın ilk gününden beri hekimlerimizle sağlık personelimizle UMKE ve 112 acil ekiplerimizle kara ve hava ambulanslarımızla bölge hastanelerimiz ve mobil hastanelerimizle mevcut tüm imkan ve kabiliyetimizle ordumuzun ve operasyon bölgesinde ihtiyaç duyan herkesin yanındayız. Harekat kapsamında Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep başta olmak üzere sınır illerimizde mevcut kadrolarımıza ek olarak 300 hekim, 550 UMKE ve 112 personeli görevlendirdik. Sınırda 18 acil destek merkezimiz ve sahra hastanelerimiz mevcut. Bölgedeki ambulanslara ilaveten 115 ambulansımızı, 30 UMKE aracımızı ve hava ambulanslarımızı konuşlandırdık. Sağlık kadromuz bölge il ve ilçelerimizde, sınır hattında ve sınır ötesinde askerimizin yanı başında görev yapmaktadır. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarıyla terörden arındırılan bölgelerde Sağlık Bakanlığı olarak birçok hizmet veriyoruz.

    Hem insani sorumluluğumuzun gereği olarak hem de Suriyelilerin kendi topraklarına dönüşünü kolaylaştırmak üzere sağlık hizmetini sınırın diğer tarafına taşıdık. Şu anda toplam 653 yataklı 6 hastanemiz Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde hizmet veriyor. Azez'de 200 yataklı Vatan Hastanesi'nin tadilatında da son aşamaya geldik. Ayrıca 47 sağlık ocağımız ve 112 acil altyapımız da mevcut. Amacımız, 'Barış Pınarı Harekatı'yla teröristlerden temizlenen bölgelerde de benzer hizmeti sağlayabilmek. Bu yönde planlamalarımızı yapıyoruz. Bu sayede bölge halkının sağlık hizmetlerine kolay erişimini sağlayacağız ve Suriyeli misafirlerin evlerine dönüşünü de kolaylaştırmış olacağız."

    'HİÇBİR ÜLKE, SINIRINDA TERÖR TEHDİDİNE MÜSAADE ETMEZ'

    İbrahim Kalın
    © AA / Fatih Aktaş
    Kalın'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: 120 saatlik aranın uzatılması söz konusu değil
    Bakan Koca, şöyle devam etti:

    "Sınırımızın hemen dibinde, vatandaşlarımızın güvenliği açısından ne kadar büyük bir tehdit olduğunu bir kez daha müşahede etmiş olduk. Dünyada hiçbir ülke, sınırında böyle bir terör tehdidine müsaade etmez. Evleri, hastaneleri hedef alacak kadar yakınında bir terör örgütünün barınmasına kimse izin vermez. Akçakale, Ceylanpınar ve Nusaybin devlet hastanelerimize ve yakınlarına onlarca havan mermisi düştü. Hatta Nusaybin Devlet Hastanemizin camları kırıldı, hastanenin bir bölümü zarar gördü. Hastalarımızın etkilenmemesi adına ameliyathane ve poliklinik hizmetleri bir süre bodrum katta sürdürüldü. Hastanelerimizi hedef alan tüm bu girişimlere ve tehditlere rağmen hekimlerimiz ve hastane personelimiz büyük bir özveri ve cesaretle görevlerine devam etti. Sağlık hizmetleri tek bir dakika bile kesintiye uğramadı. Huzurlarınızda canını hiçe sayarak görev yapan tüm çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Sahada yeterli personelimiz ve teçhizatımız mevcut. İhtiyaç duyulursa en hızlı şekilde destek temin etmek üzere hazırlıklarımızı da tamamladık."

    Bakan Koca, açıklamalarının ardından incelemelerde bulunmak üzere Ceylanpınar'a hareket etti.

    Konu:
    Türkiye’den Suriye’ye Barış Pınarı Harekatı (352)
    Etiketler:
    teçhizat, Türkiye, Suriye, Barış Pınarı Harekatı, Personel, Sağlık Bakanlığı, Fahrettin Koca
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