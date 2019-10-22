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17:26 22 Ekim 2019
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    Doğum yapan eşini bıçaklayan sanık, ağır cezada yargılanacak: 'Kadına şiddetin benimle son bulmasını istiyorum'

    © AA /
    Türkiye
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    Gaziantep'te doğum yapan eşini hastane odasında bıçaklayan ve 'kasten yaralama' suçundan hakkında dava açılan tutuklu sanık, hakim karşısına çıktı. 11. Asliye Ceza Mahkemesi, davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi için görevsizlik kararı verdi.

    Gaziantep'te doğum yapan eşini hastane odasında bıçaklayan ve hakkında 'kasten yaralama' suçundan dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı. 11. Asliye Ceza Mahkemesinin salonu yetersiz olduğu için dava 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin salonunda görüldü.

    © DHA /
    Doğum yapan eşini hastane odasında bıçakladı
    Tutuklu sanık Ahmet Yırtıcı ile avukatının katıldığı duruşmada, müşteki Güldane Yırtıcı ve avukatı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, Gaziantep Barosu Başkanı Bektaş Şarklı, CHP milletvekilleri İrfan Kaplan, Gamze Taşçıer, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri hazır bulundu.

    Hakim Zeynep Yılmaz, iddianameyi okuyarak sanığa söz hakkı verdi. Sanık Yırtıcı, 'hastaneye yuvasını kurtarmak ve eşini tekrar eve götürmek için' gittiğini iddia ederek, eşi ile yakınları tarafından kırıcı ve tahrik edici sözler sarf edildiğini öne sürdü.

    Hakim Yılmaz'ın "O zaman yanına neden bıçak aldın?" sorusuna ise sanık Yırtıcı, "Onlar kalabalık olurlar diye" şeklinde cevap verdi.

    Yırtıcı, eşiyle konuştuğunda kesinlikle kendisiyle barışmayacağını söylemesi üzerine bıçağı çıkardığını, Güldane Yırtıcı'nın da bunun üzerine elini tuttuğunu kaydetti.

    Hakimin, "Elinden tutsa elinden yaralanırdı" demesi üzerine sanık Yırtıcı, "Bıçağı eliyle tutmaya çalıştığı sırada müştekinin yüzüne ve vücudunun çeşitli yerlerine gelmişti, arka taraftan da baldızım gelip elimi tutmaya çalıştı" dedi.

    © DHA /
    Doğum yapan eşini hastane odasında bıçakladı
    Sanık Yırtıcı, "Bıçağı kaç kere salladın?" şeklindeki soruyu ise "Bilmiyorum, bıçağı eşime doğru savurduğumu hatırlamıyorum, öfkeye kapılmıştım" diye yanıtladı.

    OLAYI ANLATIRKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

    Müşteki Güldane Yırtıcı da gözyaşları içerisinde olay anını anlatarak, "O gün doğum yapmıştım. Çocuğumu kucağıma almıştım. O sevgiyi babası da tatsın diye haber verelim dedim. Sonra geldiğinde eve dönmemi istedi. 'Karnımda bebeğim varken beni boğarak öldürmeye kalktın' dedim ve kabul etmedim. 'Aklını başına al' dedi sonra gitti. Saat 23.00 civarında tekrar geldi. Bebeği özlediğini düşündüm önce, sonra eve dönmem için ısrar etti. 'Hamileyken şiddet uygulayan bir eve dönmem' dedim. Sonra belinden bıçağı çıkarıp saldırdı" diye konuştu.

    Bu arada, hakim Güldane Yırtıcı'yı yanına çağırıp yakından yüzüne baktıktan sonra, yüzündeki yaraların fotoğraflarının çekilmesini istedi.

    Anne Ayşe Değer de "Kızımı gözümün önünde bıçaklamaya çalıştığını gördüm. Gözümün önünden hiç gitmiyor. Her gün gözümün önüne geliyor. Bir anne için çok zor" diyerek gözyaşı döktü.

    polis - olay yeri girilmez
    © Fotoğraf : DHA
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    Sanık Yırtıcı, tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını öne sürerek "Ben hiçbir şekilde bahsedilen sözleri söylemedim, bu sözler benim cezalandırılmam için söylenen sözlerdir. Öldürecek olsam üçünü de öldürürdüm" dedi.

    Müşteki avukatı da sanığın ağır cezada yargılanmasını talep ettiklerini söyledi.

    Hakim de yargılamanın ağır ceza mahkemesinde yapılması için görevsizlik kararı vererek sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

    'ADALET İNŞALLAH YERİNİ BULACAK'

    Öte yandan duruşma sonrası bazı sivil toplum kuruluşlarınca basın açıklaması yapıldı.

    © DHA /
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    Güldane Yırtıcı'nın avukatı Hakan Kızılarslan, açıklama sırasında siyasi içerikli konuşmaların yapılmasına tepki göstererek, "Bizim politikayla ilgimiz yok. Güldane hakkını arayan bir kadındır. Biz sadece adalet arıyoruz. İktidarla, muhalefetle ilgimiz yok" dedi.

    Güldane Yırtıcı da yaptığı açıklamada, "Çok şükür ki adalet inşallah yerini bulacak. Ben sadece adalete güveniyorum. Bundan sonraki süreçte de adaletin yerini bulmasını istiyorum. Bu kadar kadına şiddetin benimle son olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Adalet, Ağır Ceza Mahkemesi, Sanık, Dava, yaralama, Bıçaklama, Doğum, Gaziantep, Güldane Yırtıcı
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