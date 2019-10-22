Ergenekon savcısı Dalkuş tutuklandı

FETÖ'ye iltisakı nedeniyle hakkında açılan dava kapsamında çıkarılan arama kararı doğrultusunda dün yakalanan Ergenekon davası savcılarından Mehmet Murat Dalkuş, tutuklandı.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde celse arası açılan duruşmaya firari olarak aranırken İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2 ay süren çalışmalar sonucunda Esenyurt'taki 2 bin 300 konutlu özel bir siteye düzenlenen operasyonda yakalanan eski savcı Dalkuş ile avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı, savunma için kendisine süre verileceğini belirterek, sadece yakalamaya ilişkin ifadesini alacağını söyledi.

Dalkuş, ifadesinde örgüt üyesi olmadığını iddia ederek, savunmasında şunları söyledi:

'KAÇABİLECEK DURUMDA OLMAMA RAĞMEN KAÇMADIM'

"15 Temmuz'dan sonra gözaltına alındım. Akabinde tutuklamaya sevk edildim. Mahkeme ise adli kontrol ile serbest bıraktı. Savcı bu karara itiraz etti. Yeniden yakalama kararı çıkmış. Ben bu kararın hukuki olduğunu düşünmediğim için teslim olmadım. Kaçabilecek durumda olmama rağmen kaçmadım. Sağlık sorunlarım var ve hâlâ tedavim devam ediyor. İnsan sağlığı her şeyin önündedir. Bu yüzden adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmamı talep ediyorum. Bildiğim her şeyi daha önce anlattım."

Sanığın savunmasının ardından avukatının beyanları alındı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, kaçma şüphesi ve bugüne kadar firari olması ile hakkındaki suçlamaları dikkate alarak Dalkuş'un tutuklanmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti, sanık Dalkuş'un savunmasını hazırlaması için duruşmayı 16 Ocak'a erteledi.