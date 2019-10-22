'Gürültü' şikayetine biber gazlı müdahaleye suç duyurusu

Kırıkkale'de yüksek sesle müzik dinledikleri gerekçesiyle komşularının şikayet ettiği üniversite öğrencilerinden Furkan Taşkaya, polis ve bekçiler tarafından darp edilip, biber gazı sıkılarak, 6 arkadaşıyla birlikte emniyete götürüldü. Furkan Taşkaya ile 5 arkadaşı, polis ve bekçiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Kırıkkale'de yüksek sesle müzik dinledikleri gerekçesiyle komşularının şikayet ettiği üniversite öğrencilerinden Furkan Taşkaya, polis ve bekçiler tarafından darp edilip, biber gazı sıkılarak, 6 arkadaşıyla birlikte emniyete götürüldü. Kafatasında çatlak meydana gelen, sol gözü moraran ve kaburgaları ezilen Furkan Taşkaya ile 5 arkadaşı, polis ve bekçiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kırıkkale Valiliği'nin, olayla ilgili inceleme başlattığı, Yahşihan Kaymakamı Fatih Yılmaz ile İlçe Emniyet Müdürü Erdal Akkuş'un ailelerle konuşarak olaydan dolayı üzüntülerini dile getirdikleri öğrenildi.
Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü 3. sınıf öğrencisi Furkan Taşkaya ve arkadaşları, geçen 16 Ekim gecesi Yahşihan ilçesinde apartmanda oturdukları evde yüksek sesle müzik dinledikleri gerekçesiyle, komşuları tarafından şikayet edildi.
Eve gelen bekçiler, öğrencileri uyardı. Gürültünün devam etmesi üzerine 10 dakika sonra tekrar gelen bekçiler, 7 öğrencinin kimliğini kontrol etmek istedi. Kontrolde öğrencilerden birisinin trafik cezası nedeniyle araması olduğunun görülmesi üzerine tüm öğrenciler polis merkezine götürülmek istendi. Öğrencilerin buna karşı çıkması üzerine tartışma çıktı. Bekçiler, bunun üzerine polis de çağırdı.
Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan olayda Furkan Taşkaya, bekçiler tarafından darp edilip, ters kelepçe takıldı. 4'ü kız 2'si erkek diğer öğrenciler de biber gazı sıkılıp, tartaklanarak Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Gece burada tutulan öğrenciler, 'görevli memura mukavemet' suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.
Aldığı darbelerle yüzünde morluklar oluşan Furkan Taşkaya, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne başvurdu. Beyin Cerrahi Bölümü'nde yapılan kontrolde Taşkaya'nın kafatasında çatlak, sağ gözünde ezilme ve morluk, sağ ayak parmakları ve sağ bacağı ve kaburgalarında ezilme saptandı. Darp raporu alan Furkan Taşkaya ve 4 arkadaşı, polis ve bekçiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
'YÜZÜME BİBER GAZI SIKIP, TELSİZLE VURDULAR'
Furkan Taşkaya, olayı öğrenerek İzmir'den gelen annesi ve arkadaşlarıyla suç duyurusu dilekçesini verdikten sonra adliye çıkışında açıklama yaptı. Furkan Taşkaya, evde yüksek sesle müzik dinledikleri sırada bekçilerin kendilerini uyardığını, bunun üzerine müziğin sesini kıstıklarını; ancak bir süre sonra tekrar gelen bekçilerin kimlik kontrolü yaptıklarını söyledi.
Taşakaya "Bekçiler hepimizi karakola götürmek istedi. Kendilerine destek için gelen 2 polisle birlikte bizi darp ettiler. Yüzümüze defalarca biber gazı sıktılar. Karakolda da polisler beni kamera olmayan bir odaya çekip darp etti. Yüzüme biber gazı sıkıp, telsizle kafama vurdular. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk bana şiddet uygulayan polis ve bekçiler hakkında" dedi.
Anne Hanife Taşkaya ise tansiyon hastası olduğunu, bu nedenle oğlunun başına gelen olayı 2 gün sonra kendisine söylediğini aktararak, "Hastaneye giderek rapor aldık. Çocuğum kaburgalarını tutarak yürüyor. Benim çocuğum üniversite öğrencisi. Sadece müzik dinliyorlar evde. Uyarılmaları üzerine de müziğin sesini kısıyorlar. Çocuğuma şiddet uygulayan polis ve bekçilerin evlatları yok mu? Benim çocuğum terörist mi, FETÖ’cü mü? Buna bu kadar işkence yaparken ciğeriniz sızlamadı mı? Benim eşim astsubay. Bugüne kadar güvenlik güçleriyle birlikte omuz omuza görev yaptı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyince fenalaşıyorum. Bir kişiyi 5 kişi dövüyor. Bu reva mı? Bu sizin yaptığınız insanlığa sığmıyor. Adaletin verilmesini istiyorum. Ona bunu yapan bekçi ve polislerin ceza almasını istiyorum" diye konuştu.
VALİLİK İNCELEME BAŞLATTI
Öte yandan Kırıkkale Valiliği'nin, olayla ilgili inceleme başlattığı, ayrıca Yahşihan Kaymakamı Fatih Yılmaz ile İlçe Emniyet Müdürü Erdal Akkuş'un Furkan Taşkaya ve ailesiyle konuşarak olaydan dolayı üzüntülerini dile getirdikleri öğrenildi.
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