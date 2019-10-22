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17:27 22 Ekim 2019
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    Bolu Belediye Başkanı Özcan: Heykeldeki Köroğlu'nun yüzü bire bir eski belediye başkanına benzetilmiş

    © DHA /
    Türkiye
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    Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 11 milyon lira masraf yapıldıktan sonra atıl halde kalan Köroğlu Parkı'ndaki dev Köroğlu heykelinin, heykelin yapıldığı dönemde Bolu Belediye Başkanı olan AK Partili Alaaddin Yılmaz'a benzetildiğini iddia etti.

    Bolu Belediyesi, Alpagut Mahallesi'nde 2016 yılında 90 bin metrekare alan üzerinde Uluslararası Köroğlu Parkı için çalışmalara başladı. Parkın ilk etabında, kentin birçok yerinden görülen bir noktasına dev bir Köroğlu heykeli yerleştirildi. Kazakistan’da yapılan heykel, parçalar halinde TIR’larla Bolu’ya getirildi. Yüzde 80'i tamamlanan ve bugüne kadar 11 milyon TL harcanan Köroğlu Parkı'nın geçen 20 Mart'ta açılışı düzenlendi.

    Kazakistan'da yapıldıktan sonra parçalar halinde Bolu'ya getirilen dev Köroğlu heykelinin montajı yapılmaya başlandı.
    © AA /
    70 metrelik Köroğlu Heykeli'nin montajına başlandı
    İçerisinde 70 metre yükseklikte 19 ton ağırlıkta Bolu'nun sembolü olan halk ozanı Köroğlu'nun dev heykelinin de bulunduğu parkın, millet bahçesi olacağı duyuruldu. Dönemin AK Partili belediyesi parkın yer tahsisini Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne verdi. 31 Mart seçimlerinin ardından Bolu Belediyesi CHP'ye geçti. Yüzde 80'i tamamlanan Köroğlu Parkı, daha sonra tek bir çivi dahi çakılmayarak inşaat halinde kaldı.

    Restoran, kafe, seyir terası, kütüphane gibi yaşam alanlarının da planlandığı kaide binası yarım kaldı. Parkın çevre düzenlemesi de yapılmadı.

    Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, atıl halde kalan yapıyı gezerek, gazetecilere konu hakkında bilgi verdi. Başkan Özcan, yer tahsisinin belediyeye geri verilmesi halinde yapıyı tamamlayacaklarını ifade ederek şunları söyledi:

    "Bu binanın yaklaşık yüzde 85'i tamamlanmış durumdayken, tahsis bizden alındığı için biz buraya bir çivi bile çakamıyoruz. Buraya bazı kötü niyetli insanlar gelip camları kırıyorlar. Burada alkol alıyorlar. Sık sık temizliğini yaptırdığımız halde maalesef önüne geçemiyoruz. Buranın tahsisi şu anda Bolu Belediyesi'nde değil. Burası sahipsiz kalmış. Tahsisi bize verseler biz burayı tamamlayıp, açacağız. Bununla ilgili henüz bir cevap verilmedi. Burası bir kış geçirecek ve şu anda bina ile ilgili sıkıntılar var. Şu anda bir geriye gidiş var. Bir kış daha geçerse daha da geriye gidilmiş olacak. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. 11 milyon lira para harcanmış. Bolu halkının cebinden çıkmış bu para. Tahsisi bize vermezlerse, burayı da yapmazlarsa biz verdiğimiz parayı ilgili bakanlıktan ya da Hazine'den isteyeceğiz."

    Ankara Kent Konseyi Başkanlığınca, 5 Ekim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara hemşeriliği kabulünden dolayı Gençlik Parkı Kabul Salonu'nda resepsiyon düzenledi. Programda Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş da yer aldı.
    © AA / Doğukan Keskinkılıç
    Yavaş duyurdu: Genelkurmay kavşağına Atatürk'ün heykeli dikilecek
    'BURADA ENTERESAN BİR DURUM DA VAR'

    Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kazakistanlı bir heykeltıraş tarafından yapılan dev Köroğlu heykelinin Bolu eski Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'a benzediğini iddia etti. Heykelin Alaaddin Yılmaz'ın başkanlığı döneminde yapıldığı için kendisine heykeltıraş tarafından böyle bir jest yapıldığını düşündüğünü belirten Özcan, şöyle konuştu:

    "Burada enteresan bir durum da var. Heykeldeki Köroğlu'nun yüzü bire bir eski belediye başkanına benzetilmiş. O da enteresan bir durum. Bu niye yapılmış ben de çözebilmiş değilim. Kendisiyle de paylaştım bunu. Kendisi 'Haberim yok' dedi. Net bir şekilde kime benzediği görülüyor. Yapan sanatçı Köroğlu'nun kime benzediğini bilemediği için eski belediye başkanına buradan aklınca bir jest yapmış."

    ​Eski Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ise Tanju Özcan’ın iddiasıyla ilgili olarak, "Böyle bir şey olur mu?" dedi.

    Etiketler:
    Alaaddin Yılmaz, AK Parti, heykel, benzetme, Yüz, Bolu Belediyesi, Tanju Özcan
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