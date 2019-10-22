Kültür ve Turizm Bakanlığı: Göreme Vadisi, yetki karmaşasından dolayı 'Milli Park' statüsünden çıkartıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararname sonrasında Göreme Vadisi'nin 'Milli Park' statüsünden çıkartılmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, yetki karmaşasından dolayı engellenemeyen kaçak uygulamaların önüne geçileceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan kararname sonrasında Göreme Vadisi'nin 'Milli Park' statüsünden çıkartılması kararının ardından bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarından yapılan 'Kapadokya ranta açıldı' paylaşımları sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi.

Açıklamada, "Göreme Vadisinde Milli Park statüsünün kaldırılarak Kapadokya Alanı'nın ranta açılacağına dair çeşitli mecralarda haberlerin yer aldığı görülmektedir. Kapadokya Alanı'nda arkeolojik, kentsel, doğal sit alanları, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi ve milli park gibi birçok farklı koruma statüsünün bir arada bulunması alanda zamanla yetki karmaşasına neden olmuş, bu durum kaçak yapılaşmaların artmasına ve alanın tahrip edilmesine yol açmıştır" denildi ve şu ifadelere yer verildi:

"Bu yetki karmaşasından kaynaklanan izinsiz yapılaşmayı engellemek amacıyla 2019 yılı içerisinde tespit edilen söz konusu uygulamalardan yaklaşık 70 tanesi Bakanlığımız öncülüğünde kaldırılmıştır. 7174 sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanun ile bu alanın içerisinde yer alan 9 bin 600 hektar büyüklüğündeki Göreme Tarihi Milli Parkı'na ek olarak ülkemizin 1983 yılında taraf olduğu UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme kapsamında ilan edilmiş diğer dünya miras alanlarından olan Derinkuyu ve Kaymaklı Yeraltı Şehirleri'ni de içine alan yaklaşık 86 bin hektar büyüklüğünde bir alan Kapadokya Alanı olarak belirlenmiştir. Böylelikle; kamuoyuna yansıyan haberlerin aksine daha geniş bir alanın verimli ve etkin korunması ve yönetilmesi sağlanacak olup alanın doğal karakterini tahrip eden ve yetki karmaşasından dolayı engellenemeyen kaçak uygulamaların önüne geçilecektir,