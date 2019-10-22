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19:11 22 Ekim 2019
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    Oktay: 120 saatlik süre dolduğunda verilen sözler yerine getirilmediyse kaldığımız yerden devam ederiz

    © DHA /
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "120 saatlik ara istediler, 'buyurun' dedik. Eğer o süre dolduğunda verilen sözler yerine getirilirse zaten Barış Pınarı Harekatı amacına ulaşmış demektir. Hayır değilse, kaldığımız yerden çok daha kararlı şekilde devam ederiz" dedi.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 'Üçüncü Uluslararası Sendikalar Konferansı’na katıldı.

    Kuzey Suriye’ye yönelik başlatılan ‘Barış Pınarı Harekatı’nın ardından sınıra yakın bölge illerinde hareketlilik yaşanıyor.
    © Sputnik / Sertaç Kayar
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    'Kudüs için hep birlikte' temasıyla gerçekleşen programda konuşan Oktay, Ortadoğu'da ya da dünyanın herhangi bir yerinde barış ve huzurun tesis edilmesi için, Kudüs’teki işgalin son bulması gerektiğine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

    "1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin küllerinden doğması, kalıcı barışın ön koşuludur. Tüm aktörlerin, aklıselim içerisinde işgali cesaretlendirici değil, sonlandırmaya teşvik edecek adımlar atması gerekmektedir. Filistin’de barış süreci bir an önce yerleşik Birleşmiş Milletler parametreleri temelinde canlandırılmalıdır. Uygulanması mümkün olmayan, Filistinlilerin haklarını göz ardı edecek hiçbir plan uluslararası kamuoyu nezdinde kabul görmeyecektir. Buna ilk önce biz karşı çıkarız. Türkiye, Filistin konusunda iki devletli çözüm anlayışına zarar verecek tüm girişimlerin karşısındadır. Bunun yanı sıra; iki devletli çözümü savunduğunu söyleyen her devletin, İsrail’i tanıdığı gibi Filistin Devleti’ni de tanıması gerekmektedir. Kudüs’ün statüsüne yönelik tek taraflı adım atma düşüncesinde olanlar, yalnızca Filistin halkını değil, uluslararası hukuku ve tüm İslam dünyasını karşısına almaktadır."

    'TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ARKASINDA KİMLERİN OLDUĞUNU BİLİYORUZ'

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    Türkiye’nin uzun yıllar terörden çektiğini ve terörle mücadele ettiğini vurgulayan Oktay, şöyle konuştu:

    "Her türlü terörün ve radikalleşmenin karşısında dimdik mücadele ettik. Bu mücadelede, hakkaniyet sahibi tüm dost ve kardeş ülkeler ile uluslararası toplumun Türkiye’nin yanında olmasını özellikle bekleriz. Son yaşadığımız ve şu anda da içinde bulunduğumuz barış Pınarı Harekatı’mız sürecinde ne yazık ki bu dayanışmayı beklediğimiz ülkelerden yeterince göremedik. Bu da normal, bunun da niye olduğunu anlıyoruz. Terör örgütlerinin arkasında kimlerin olduğunu; terör devleti kurdurmak isteyenlerin kimler olduğunu çok iyi anlıyoruz, çok iyi biliyoruz. Bize destek vermek isteyenlerin seslerini kısmak isteyenlerin kimler olduğunu da çok iyi biliyoruz. Bize düşen kısılmak istenen bu seslere rağmen; dimdik ayakta durmaktır. Dimdik terörle mücadele etmektir, dimdik teröristleri yok etmektir. Nerede olursa olsun. Türkiye olarak biz bugüne kadar hiçbir teröriste 'senin teröristin', 'benim teröristim' demedik. Hiçbir terör örgütüne 'iyi-kötü terör örgütüdür' demedik. Hiçbir teröristle ve terör örgütüyle hiçbir şekilde masaya oturmadık. Bundan sonra da yapmayız."

    '120 SAATLİK ARA İSTEDİLER, 'BUYURUN' DEDİK'

    Acil servis, hastane
    © AA /
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    Türkiye’nin binlerce yıllık tarihi ve kökleri olduğunu aktaran Oktay, şunları kaydetti:

    "Devlet ne demek çok iyi biliriz. Devlet refleksi ne demek onu da çok iyi biliriz. Gerektiği zaman, gerektiği yerde, gerektiği şekilde teröristin de terörün de başı nasıl ezilir onu da çok iyi biliriz. Şu anda da bunu yapıyoruz. 120 saatlik ara istediler, ‘buyurun’ dedik. Bugün göreceğiz, sabah Cumhurbaşkanımız açıkladı, 22.00’de doluyor süre. Eğer o süre dolduğunda verilen sözler yerine getirilirse zaten Barış Pınarı Harekatı amacına ulaşmış demektir. Hayır değilse, kaldığımız yerden çok daha kararlı şekilde devam ederiz. Bunu bütün dünyaya da ilan etmiş durumdayız. Türkiye’nin güçlü olması demek, bölgede ve dünyada barışın güçlenmesi, mazlumların acılarının sona ermesi demektir. Türkiye’yi içeriyle meşgul etmek isteyenler bilsinler ki, mazlumların sesi kısılamayacaktır. Türkiye hem bu mücadelesini devam ettirir; ama aynı zamanda da mazlumların yanında olmaya devam eder, her şart altında."

    Etiketler:
    Suriye, TSK, Türkiye, ABD, Barış Pınarı Harekatı, Fuat Oktay
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