CHP'li Çeviköz: Sahada TSK'nın kontrol edemeyeceği sayıda Suriye Milli Ordusu mensubu var

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Türkiye'nin Suriye politikasını eleştirerek, sahadaki duruma bakıldığında, Suriye yönetimiyle bu kadar yakın ve bu kadar karşı karşıya gelinmediğini ifade etti.

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye'nin Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarıyla verdiği desteğin süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi üzerinde milletvekilleri değerlendirmelerde bulundu.

Bu kapsamda yaptığı konuşmada dış politikada taraf tutmanın bir ilkesizlik olduğunu söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Suriye'nin bir yönetimi varken, bu yönetimin bir ordusu varken, 'etraftan toplanmış, düzensiz ve uluslararası kamuoyu tarafından 'Türkiye'nin başı bozuk grubu' diye adlandırılan bir grubun' Suriye Milli Ordusu diye adlandırılmasının iyi komşuluk ilişkileri ve ilkesiyle bağdaşmayacağını ifade etti.

Çeviköz, "Sahada Türk Silahlı Kuvvetlerinin kontrol edemeyeceği sayıda Suriye Milli Ordusu mensubu var. Bugün Türkiye aleyhine çıkan haberlerin çoğunu bu grupların eylemleri oluşturuyor. İktidar, Kuvayımilliye ile benzeştirme gafletine düştüğü bu grupların ülkemizi uluslararası hukukun ihlali gibi bir ithamla karşı karşıya bırakmasına karşı gereken tedbiri almalıdır. Türkiye'nin güvenli bölgeye girerken bu grupları bölgeden uzak tutmak konusunda ABD'ye herhangi bir güvence verip vermediğini sormak isteriz" diye konuştu.

Lübnan iç siyasetinin kırılgan bir dönemden geçtiğini anımsatan Çeviköz, 'Orta Doğu'ya yönelik Türkiye politikasının hakim tonu olan mezhepçi bakış açısının' Lübnan'la ilişkilerde uygulamaması gerektiğini, Lübnan'ın iç işlerine karışılmamasını, bu ülkedeki bütün kesimlere eşit mesafede durulması gerektiğini ifade etti.