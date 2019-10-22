Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD'nin verdiği sözler tam manasıyla yerine getirilmiş değil. Atmamız gereken adımları atacağız. Taviz verecek olursak terör örgütünün önünü açmış oluruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyaretinde bulunduğu Rusya'nın Soçi kentinden Ankara'ya döndü.

22.30'DA ESENBOĞA HAVALİMANI'NA İNDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak 'TUR', saat 22.30'da Esenboğa Havalimanı'na indi.

Erdoğan'ı havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçakta Habertürk'ten Kübra Par'a yaptığı açıklamada, YPG'ye verilen 120 saatlik sürenin dolmasına ilişkin "Verilen sözler yerine getirilmedi. Döner dönmez kesin neticeleri alacağız, durum böyle ise atmamız gereken adımları atacağız. Taviz verirsek terör örgütünün önünü açmış oluruz" ifadelerini kullandı.