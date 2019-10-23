Bacağından bıçaklanan çocuğu yürüterek acile götürdü

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kavgaya karışan 12 yaşındaki R.S., belinde taşıdığı bıçağı çıkartarak 13 yaşındaki M.N.'yi bacağından bıçakladı. Bacağından aldığı bıçak darbesi ile yaralanan M.N. çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sevk edilen ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.
Ambulanstan kendi çabasıyla inen yaralı çocuk, bacağından yaralı olmasına rağmen yürütülerek acile götürüldü.
Sağlık görevlisinin tekerlekli sandalye kullanmayıp yaralı çocuğu topallamasına rağmen yürüterek acile götürdüğü sırada, asıl görevini bırakıp görüntü alan kameramana "Çekmeyin" diyerek tepki göstermesi dikkat çekti.
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