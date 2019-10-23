Bacağından bıçaklanan çocuğu yürüterek acile götürdü

Aksaray’da ortaokul öğrencileri arasında çıkan kavgada 13 yaşındaki bir çocuk bacağından bıçaklandı. Ambulansla hastaneye götürülen yaralı çocuk, bacağındaki yarasına rağmen sağlık görevlisi tarafından yürütülerek acil servise götürülmesi dikkat çekti.